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Haberler Yaşam Kırıkkale bayram namazı saati! 2025 Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:47

Kırıkkale bayram namazı saati! 2025 Kırıkkale'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah namazları eda edildikten sonra, Kırıkkale'deki tüm camilerde iki rekatlık bayram namazı kılınacak. İslam dünyası için önemli olan bugünde, ibadetler sabahın erken saatlerinde başlayacak. Kırıkkale'deki bayram namazı saati de belirlendi. Peki, Kırıkkale bayram namazı saati ne zaman? İşte, Kırıkkale bayram namazı saati ve detaylar

Kırıkkale bayram namazı saati! 2025 Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kırıkkale'de sabah namazı sonrasında iki rekatlık bayram namazı kılınacak. İslam coğrafyasında büyük anlam taşıyan bugünde, bayram namazı saati Kırıkkale'de belirlenmiş durumda. Peki, Kırıkkale bayram namazı saat kaçta? İşte, Kırıkkale bayram namazı saati

Kırıkkale bayram namazı saati! 2025 Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KIRIKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Kırıkkale bayram namazı saati 07.03 olarak belirlendi. İşte 81 ilin bayram namazı saatleri;

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Kırıkkale bayram namazı saati! 2025 Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken en özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram sabahı Müslüman alemi birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kılacak.

Bayram namazının farz olup olmadığı ise gündemde yerini aldı. Erkeklere işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak vaciptir.

Kırıkkale bayram namazı saati! 2025 Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE YÜKÜMLÜ MÜDÜR?

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Kırıkkale bayram namazı saati! 2025 Kırıkkale’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlıyor, 1 Nisan Salı günü son buluyor.

Bayram tatili ise 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Bayramdan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili kamu çalışanları için 9 güne çıktı.