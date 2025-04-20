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Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
10:26
Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun birçok kesiminde kırkikindi yağışları etkisini göstermeye başlayacak. Uzmanlar, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde öğleden sonraları aniden bastıran sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu. Kısa sürede şiddetli şekilde yağan bu yağışlar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara yol açabileceği için vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Peki, kırkikindi yağışları nedir ve ne zaman etkili olacak?