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Giriş Tarihi: 20.04.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 10:26

Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun birçok kesiminde kırkikindi yağışları etkisini göstermeye başlayacak. Uzmanlar, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinde öğleden sonraları aniden bastıran sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu. Kısa sürede şiddetli şekilde yağan bu yağışlar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara yol açabileceği için vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Peki, kırkikindi yağışları nedir ve ne zaman etkili olacak?

Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!

2025 bahar aylarında Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde, Kırkikindi yağışlarının yoğun şekilde görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, ani bastıran bu sağanakların sel riskini artırabileceğine dikkat çekti ve belediyelerin rögar ile mazgal temizliklerini vakit kaybetmeden tamamlamaları gerektiğini belirtti. Peki, kırkikindi yağışları nedir ve ne zaman etkili olacak? İşte detaylar...

Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul'da bahar mevsiminin karakteristik özelliklerinden biri olan kırkikindi yağışları, önümüzdeki günlerde etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji tahminlerine göre, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde kent genelinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

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Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!

Özellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp kısa süreli ama etkili şekilde görülen bu yağışlar, kırkikindi tipi yağışların habercisi olabilir.Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi ve nem oranının artmasıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda da benzer sağanak geçişlerinin devam etmesi öngörülüyor.

Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NEDİR?
Kırkikindi yağışları, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında, genellikle öğleden sonra ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara verilen isimdir. Bu yağışlar, adını halk arasında "ikindi vakti başlaması" ve "40 gün sürmesi" inancından alıyor. Ancak bilimsel olarak 40 gün sürmesinin kesin bir dayanağı bulunmuyor; yağış süreleri sinoptik koşullara bağlı olarak yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor.

Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarına göre, Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat gibi illerde öğleden sonra kuvvetli yağışlar görülebilir. Yerel olarak sel ve dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.