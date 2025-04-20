Kırkikindi yağışları nedir, ne zaman etkili olacak? Meteoroloji uyardı: O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor!

2025 bahar aylarında Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde, Kırkikindi yağışlarının yoğun şekilde görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, ani bastıran bu sağanakların sel riskini artırabileceğine dikkat çekti ve belediyelerin rögar ile mazgal temizliklerini vakit kaybetmeden tamamlamaları gerektiğini belirtti. Peki, kırkikindi yağışları nedir ve ne zaman etkili olacak? İşte detaylar...