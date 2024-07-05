Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?

Her yıl Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başladı. Bu yıl 663'üncüsü düzenlenen güreşlere ilişkin Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor soruları araştırılırken detaylar belli oldu. Güreşleri televizyondan takip etmek isteyen vatandaşlar, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta sorularıyla yayın kanalını araştırıyor. İşte güreşlerin yayınlanacağı kanal…