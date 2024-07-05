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Haberler Yaşam Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 15:09

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?

Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 663. Kez düzenleniyor. Dünyanın en eski spor organizasyonları arasında adını duyuran Kırkpınar güreşleri bu yıl temmuz ayının ilk haftasında başlıyor. Format değişikliği sebebiyle lig usulü puanlamayla pehlivanların katılım gösterdiği güreşler, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor sorusuyla mercek altına alınıyor. Peki, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?

Her yıl Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başladı. Bu yıl 663'üncüsü düzenlenen güreşlere ilişkin Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor soruları araştırılırken detaylar belli oldu. Güreşleri televizyondan takip etmek isteyen vatandaşlar, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta sorularıyla yayın kanalını araştırıyor. İşte güreşlerin yayınlanacağı kanal…

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Temmuz'da başlayacak, 7 Temmuz'a kadar sürecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılış programı ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?

BAŞPEHLİVAN GÜREŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA?
Başpehlivanlar, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turunu 6 Temmuz Cumartesi saat 13.00'ten itibaren gerçekleştirecek. Cumartesi günü aynı zamanda başpehlivanlık 2. ve 3. tur güreşleri de yapılacak. Aynı gün diğer boyların müsabakaları sürecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?

Organizasyonun tamamlanacağı 7 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BİLET FİYATI
Heyecanla beklenen güreşlerin ilk günü girişler ücretsiz olacak. 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde satılacak biletlerden 1'inci kategori olanlar 750 lira, 2'inci kategori biletlerin fiyatı ise 500 lira.

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