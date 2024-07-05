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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor? 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
15:09
Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 663. Kez düzenleniyor. Dünyanın en eski spor organizasyonları arasında adını duyuran Kırkpınar güreşleri bu yıl temmuz ayının ilk haftasında başlıyor. Format değişikliği sebebiyle lig usulü puanlamayla pehlivanların katılım gösterdiği güreşler, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, kaç gün sürüyor sorusuyla mercek altına alınıyor. Peki, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar.