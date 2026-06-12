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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar Açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:48
Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar Açıklandı!
Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında yapılan başvuruların ardından gözler sonuç sürecine çevrildi. Projeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularının değerlendirme durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Tarım ve hayvancılık sektörüne destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında yürütülen işlemler, başvuru sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, detaylar...