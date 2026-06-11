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Haberler Yaşam Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 17:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 18:00

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında yapılan başvuruların ardından gözler sonuç sürecine çevrildi. Projeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularının değerlendirme durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Tarım ve hayvancılık sektörüne destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında yürütülen işlemler, başvuru sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, detaylar...

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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk etap sonuçları duyuruldu. Başvuruları geçerli kabul edilen yetiştiricilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılırken, adayların projedeki durumlarını sorgulayabilmeleri için sonuç ekranı erişime açıldı. Başvuru sahipleri, sistem üzerinden yer alan açıklamalar doğrultusunda sonraki işlemlerine devam edebilecek. İşte, sonuç erkanı;

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ'NİN İLK ETAP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi 1. Etap sonuçları açıklandı. Sonuçlar Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklandı.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ 1. ETAP SONUÇ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!
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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SONUÇ SORGULAMA

Projedeki durumunuzu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız;

https://basvurusonuc.tarimorman.gov.tr

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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