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Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 18:00
Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!
Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında yapılan başvuruların ardından gözler sonuç sürecine çevrildi. Projeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularının değerlendirme durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Tarım ve hayvancılık sektörüne destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında yürütülen işlemler, başvuru sahipleri tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, detaylar...