Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nin ilk etap sonuçları açıklandı mı? İşte, sorgulama ekranı!

📢 Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi Sonuçları Açıklandı.



🐑 Üretime güç katan, ülkemizin tarımsal kalkınmasına omuz veren tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun.



Detaylı bilgi ve başvuru sonuçları için 👇

🔗 https://t.co/0BbufjrsWG pic.twitter.com/tzG9AbhrIU