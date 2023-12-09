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Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, 'Kış depresyonu' Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...
Giriş Tarihi: 09.12.2023 17:09
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
17:10
Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, 'Kış depresyonu' Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...
Kış depresyonu uzun süredir güdemdeydi. Kapalı havalarda ortaya çıkan olumsuz duygu değişimlerinin kış depresyonun belirtisi olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Ülke genelinde uzun süredir devam eden olumsuz hava koşullaı kış depresyonunu tetikledi. Peki, Kış depresyonu nedir, belirtileri neler?