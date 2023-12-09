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Haberler Yaşam Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, 'Kış depresyonu' Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...
Giriş Tarihi: 09.12.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 17:10

Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, 'Kış depresyonu' Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...

Kış depresyonu uzun süredir güdemdeydi. Kapalı havalarda ortaya çıkan olumsuz duygu değişimlerinin kış depresyonun belirtisi olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Ülke genelinde uzun süredir devam eden olumsuz hava koşullaı kış depresyonunu tetikledi. Peki, Kış depresyonu nedir, belirtileri neler?

Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, ’Kış depresyonu’ Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...

Kış depresyonu, soğuk ayların getirdiği karanlık ve kasvetli havanın bireyler üzerindeki olumsuz etkisini tanımlar. Türkiye genelinde uzun süredir devam eden gri havanın etkisi, yerini kış depresyonuna bıraktı. 10 kişiden 3'ünde belirtileri görülen bu mevsimsel depresyon daha çok kadınlarda görüldüğü tespit edildi.

Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, ’Kış depresyonu’ Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...

KIŞ DEPRESYONU NEDİR?

Kış aylarında daha hüzünlü, yorgun, ümitsiz hissedebiliyoruz. Uzmanlar, yaşadığımız bu hislerin güneş ışığıyla ilgili olabileceğini belirterek, kapalı havalarda ortaya çıkan olumsuz duyguların, uyku problemlerinin ve motivasyon eksikliği gibi belirtilerin kış depresyonu işaret edebileceğini aktarıyor.

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Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, ’Kış depresyonu’ Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...

Mevsimsel depresyon, sonbaharda başlayan ve kışın da devam eden çökkünlük belirtileri ile karakterize bir tür duygulanım bozukluğudur. Tanısal olarak ayrı bir duygulanım bozukluğu olarak değil, depresyonun seyri için bir belirleyici olarak ele alınır.

Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, ’Kış depresyonu’ Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...

Her yıl aynı zamanda başlar ve biter. Çoğunlukla kış depresyonu sonbaharın sonu ya da kış aylarının ilk başlarında başlar ve bahar veya yazın güneşli günlerine kadar devam eder.

Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, ’Kış depresyonu’ Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...

Sonbahar ve kış aylarında günışığının azalmasına beynin verdiği tepki ile tetiklendiğini düşünülmektedir. Kış depresyonunun serotonin ve melatonin'in kan düzeylerindeki değişikliklerle ilişkili olduğu gösterilmiştir.

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