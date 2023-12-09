Kış depresyonuna dikkat || Uzmanlar, ’Kış depresyonu’ Hakkında Uyardı! İşte, Kış depresyonunun 7 belirtisi...

Mevsimsel depresyon, sonbaharda başlayan ve kışın da devam eden çökkünlük belirtileri ile karakterize bir tür duygulanım bozukluğudur. Tanısal olarak ayrı bir duygulanım bozukluğu olarak değil, depresyonun seyri için bir belirleyici olarak ele alınır.

