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Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
13:14
Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!
27 yaşındaki uzman çavuş Gökhan Çelik, öğretmen eşi Hatice Çelik'i (29) öldürüp, bacanağı Murat Akdöker'i de (30) ağır yaraladı. Eşiyle aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen cani tutuklandı. Spor eğitmeni Murat Akdöker'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Caninin ilk ifadesi de ortaya çıktı…