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Haberler Yaşam Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 13:14

Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!

27 yaşındaki uzman çavuş Gökhan Çelik, öğretmen eşi Hatice Çelik'i (29) öldürüp, bacanağı Murat Akdöker'i de (30) ağır yaraladı. Eşiyle aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen cani tutuklandı. Spor eğitmeni Murat Akdöker'in hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Caninin ilk ifadesi de ortaya çıktı…

DHA
Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!

Kan donduran olay 28 Haziran'da Adana'da yaşandı. Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı.

Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!

Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ile Can Alagöz (57) ile bölgeden geçen polis aracına isabet etti.

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Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!

KATİL DAMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, şüpheliyi gün boyunca aradı ancak izine rastlayamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir binanın damında saklandığı belirlenen Çelik'i, dün sabah saatlerinde düzenlenen

Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!

Öte yandan öğretmen Hatice Çelik'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Karısını öldürüp bacanağını vurdu!

'ARAÇ İÇİNDE PANİK HALİNDEYDİM'
Yarası hafif olan Gökhan Çelik, tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, eşi ile 2 hafta önce tartıştıklarını, eşinin uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanmak istediğini söyleyerek Adana'ya ailesinin yanına geldiğini anlatan Çelik, "2 yaşında çocuğumuz var. Boşanırsak bir daha göremeyeceğim, diye korktum.

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