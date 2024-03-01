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Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:00

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal'dan bomba itiraflar: Ağır baskı, tehdit, hapis hayatı...

Fenomen Aybüke Çangal Kısmetse olur: Aşkın Gücü isimli yarışmasıyla ün kazandı. Geçtiğimiz yıl yarışmadan ayrılan Aybüke Çangal, yapım şirketine dava açtı. Dilekçesinde ekrandaki renkli görüntülerin perde arkasını anlattı. Ağır baskı altında çalıştığını ve tehdit edildiğini söyleyen Aybüke Çangal'ın anlattıkları şok etkisi yarattı: Hapis hayatı yaşadım!

Deniz YUSUFOĞLU
Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal’dan bomba itiraflar: Ağır baskı, tehdit, hapis hayatı...

Kısmetse olur: Aşkın Gücü isimli yarışma programı YouTube üzerinden yayınlandı. Binlerce kişi tarafından izlenen ve fenomen haline gelen programda şoke eden bir gelişme yaşandı. Kısmetse olur: Aşkın Gücü yarışmasının birinci sezonunda bulunan yarışmacı fenomen Aybüke Çangal İç Yapımlar Film Programları yapım şirketine dava açtı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal’dan bomba itiraflar: Ağır baskı, tehdit, hapis hayatı...

Programdan kendi isteğiyle ayrılan genç fenomen İstanbul Fikri Sinai Haklar hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "Sözleşme maddelerinin kesin hükümsüzlüğünün tespiti" davası açarak dilekçesinde yaşadıklarını anlattı.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal’dan bomba itiraflar: Ağır baskı, tehdit, hapis hayatı...

"TEHDİT EDİLDİM… AZARLANDIM! "

Yarışmaya katılım sürecinde ağır şartlar içeren sözleşmeyi okumasına fırsat verilmeden imzalatıldığını söyleyen Çangal, çekimlerle birlikte ahlak dışı taleplerin ve baskıların başladığını dilekçesinde açıkladı. Diğer yarışmacılar tarafından program içerisinde tehdit edildiğini, sunucu tarafından azarlandığını fakat reyting uğruna yapım şirketinin müdahale etmediği anlattı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal’dan bomba itiraflar: Ağır baskı, tehdit, hapis hayatı...

"GÜNDE 18 SAAT ÇALIŞTIRILDIM… YEMEK BİLE VERİLMEDİ"

Aybüke Çangal, yarışmada nasıl davranacağını dair yapımcılar tarafından talimatlar verildiğini, yarışmadan ayrıldıktan sonra hakkında olumsuz ve karalayıcı konuşmalar yapıldığını dilekçesinde açıkladı. Genç fenomen, "Günde 18 saat çalıştırıldım. Yemek verilmedi. Her gün 2-3 bölüm çekiyorduk. Ağır şartlara ve baskılara rağmen para verilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal’dan bomba itiraflar: Ağır baskı, tehdit, hapis hayatı...

HAPİS HAYATINDAN BETER

Yarışmanın hapis hayatından beter hale geldiğini söyleyen Çangal, devam etmek için bir sebep bulamadığı için yarışmadan ayrılma kararı aldığını ve bunu yapım şirketiyle birçok kez paylaştığını dilekçesinde ifade etti. Çangal, iddia edildiği gibi bir anda programdan ayrılmadığını vurguladı.

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