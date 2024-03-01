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Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal'dan bomba itiraflar: Ağır baskı, tehdit, hapis hayatı...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
12:00
Fenomen Aybüke Çangal Kısmetse olur: Aşkın Gücü isimli yarışmasıyla ün kazandı. Geçtiğimiz yıl yarışmadan ayrılan Aybüke Çangal, yapım şirketine dava açtı. Dilekçesinde ekrandaki renkli görüntülerin perde arkasını anlattı. Ağır baskı altında çalıştığını ve tehdit edildiğini söyleyen Aybüke Çangal'ın anlattıkları şok etkisi yarattı: Hapis hayatı yaşadım!