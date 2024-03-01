Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal’dan bomba itiraflar: Ağır baskı, tehdit, hapis hayatı...

HAPİS HAYATINDAN BETER

Yarışmanın hapis hayatından beter hale geldiğini söyleyen Çangal, devam etmek için bir sebep bulamadığı için yarışmadan ayrılma kararı aldığını ve bunu yapım şirketiyle birçok kez paylaştığını dilekçesinde ifade etti. Çangal, iddia edildiği gibi bir anda programdan ayrılmadığını vurguladı.