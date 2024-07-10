Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:52

Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!

Aksaray'da kız arkadaşıyla sabaha kadar kavga eden adamın korkunç hareketleri mide bulandırdı. Erkek arkadaşı tarafından ölüm tehditlerinin yanı sıra darp edilen kadını bekçiler kurtardı. Erkek şahsın "Polis beni götürse de yine geleceğim" ifadeleri çileden çıkardı.

İHA
Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!

Aksaray'da sokak ortasında kavga eden çifti bekçi ve vatandaşlar ayırdı. Erkek arkadaş sabaha kadar kız arkadaşına ölüm tehditlerinin yanı sıra darp etti.

Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!

KIZ ARKADAŞINA SABAHA KADAR ÖYLE ŞEYLER YAPTI Kİ...

Aksaray'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edilmek üzereyken bekçiler tarafından kurtarılan ve defalarca ölüm tehdidi alan kadın sabaha kadar kavga ettiği ve polislerin 3 kez işlem yaptığı erkek arkadaşından şikayetçi olmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre birlikte yaşadığı erkek arkadaşı R.G. (38) ile aralarındaki para ve kıskançlık meselesinden dolayı tartışan G.O. (32) isimli kadın, park içerisinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilmek üzereyken bekçi ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Bekçi ve vatandaşlar adeta sinir küpüne dönen adama güçlükle müdahale ederken olay yerine takviye polis ekibi çağırıldı.

Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!

'POLİS BENİ GÖTÜRSE DE YİNE GELECEĞİM'

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Bu sırada birlikte yaşadığı kadına yönelik küfürler, hakaretler ve ölüm tehditleri savuran R.G., "Seni öldüreceğim. Polis de gelse, jandarma da gelse seni öldüreceğim. Götürsün polis beni, yine geleceğim. İfademi alsınlar yine geleceğim. Seni öldüreceğim oğlum" dedi. Erkek şahsın tehditler savurduğu esnada kadın ise, "Öldür, anamın engelli maaşına mı kaldın?" diye karşılık verdi.

Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı R.G., polis otosuna bindirilirken kadın, erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ve bekçiler düzenledikleri tutanakla şahısları serbest bıraktı. Olay yerinde tutulan tutanağın ardından kadın ve erkek el ele tutuşarak parktan ayrıldı.

Aradan yarım saat geçtikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine aynı yerden bir kez daha kadın ile erkeğin kavga ettiği ihbarı geldi. Polis ekipleri tekrar parka giderken kaldırım kenarında yine aynı şahısları kavga ederken buldu. Birbirlerine hakaret ve tehditler savuran kadın ve erkek polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışılırken, R.G. polis memurlarına, "Alın bunu götürün öldürürüm" dedi. Tehdidin üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına alarak bir kez daha polis aracına bindirdi.

SON DAKİKA