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Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:52
Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!
Aksaray'da kız arkadaşıyla sabaha kadar kavga eden adamın korkunç hareketleri mide bulandırdı. Erkek arkadaşı tarafından ölüm tehditlerinin yanı sıra darp edilen kadını bekçiler kurtardı. Erkek şahsın "Polis beni götürse de yine geleceğim" ifadeleri çileden çıkardı.