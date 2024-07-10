Kız arkadaşına sabaha kadar öyle şeyler yaptı ki: Polis beni götürse de yine geleceğim!

'POLİS BENİ GÖTÜRSE DE YİNE GELECEĞİM'



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Bu sırada birlikte yaşadığı kadına yönelik küfürler, hakaretler ve ölüm tehditleri savuran R.G., "Seni öldüreceğim. Polis de gelse, jandarma da gelse seni öldüreceğim. Götürsün polis beni, yine geleceğim. İfademi alsınlar yine geleceğim. Seni öldüreceğim oğlum" dedi. Erkek şahsın tehditler savurduğu esnada kadın ise, "Öldür, anamın engelli maaşına mı kaldın?" diye karşılık verdi.