Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
06:40
Kız evi değil istihbarat dairesi! Kayseri'de duyulmamış olay: Babası belediyeden damadın gayrimenkul listesini çıkardı
Kayseri'de çiftçilik yapan F.D (36), tanıştığı N.S.Ç ile evlenmek istedi. 68 bin liralık tektaş ile yılkı atları içerisinde evlenme teklifinde bulunan F.D, şaşırtmaya çalıştığı gelin adayının isteklerini duyunca neye uğradığını şaşırdı. Gelin adayı isteklerinin hepsinin nikahtan önce üzerine yapılmasını şart koştuğunu belirten damat adayı F.D; "Kızın babası belediyeye gidip üzerimdeki tüm gayrimenkullerin listesini çıkartmış.