Kız evi değil istihbarat dairesi! Kayseri’de duyulmamış olay: Babası belediyeden damadın gayrimenkul listesini çıkardı

Kayserili çiftçi F.D, bir süredir arkadaşlık ettiği N.S.Ç'ye 2 ay önce duygularını açtı. N.S.Ç kendisiyle evlenmek isteyen F.D'ye "Bana öyle bir evlenme teklifi yap ki şaşırıp kalayım" dedi.



