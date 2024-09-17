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Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 06:40

Kız evi değil istihbarat dairesi! Kayseri'de duyulmamış olay: Babası belediyeden damadın gayrimenkul listesini çıkardı

Kayseri'de çiftçilik yapan F.D (36), tanıştığı N.S.Ç ile evlenmek istedi. 68 bin liralık tektaş ile yılkı atları içerisinde evlenme teklifinde bulunan F.D, şaşırtmaya çalıştığı gelin adayının isteklerini duyunca neye uğradığını şaşırdı. Gelin adayı isteklerinin hepsinin nikahtan önce üzerine yapılmasını şart koştuğunu belirten damat adayı F.D; "Kızın babası belediyeye gidip üzerimdeki tüm gayrimenkullerin listesini çıkartmış.

Ali ALTUNTAŞ
Kız evi değil istihbarat dairesi! Kayseri’de duyulmamış olay: Babası belediyeden damadın gayrimenkul listesini çıkardı

Kayserili çiftçi F.D, bir süredir arkadaşlık ettiği N.S.Ç'ye 2 ay önce duygularını açtı. N.S.Ç kendisiyle evlenmek isteyen F.D'ye "Bana öyle bir evlenme teklifi yap ki şaşırıp kalayım" dedi.

Kız evi değil istihbarat dairesi! Kayseri’de duyulmamış olay: Babası belediyeden damadın gayrimenkul listesini çıkardı

Bunun üzerine balonda evlilik teklifi, orkestra ile evlilik teklifi gibi birçok seçeneği düşünen F.D, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yılkı atları eşliğinde evlilik teklif etmeye karar verdi.

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Kız evi değil istihbarat dairesi! Kayseri’de duyulmamış olay: Babası belediyeden damadın gayrimenkul listesini çıkardı

68 bin liralık tektaş alan F.D, organizasyon için kesenini ağzını açtı. Meşaleler ve kalp adacıkları içerisinde evlenme teklifini alan N.S.Ç, şaşırdığını söyleyerek teklifi kabul etti.

Kız evi değil istihbarat dairesi! Kayseri’de duyulmamış olay: Babası belediyeden damadın gayrimenkul listesini çıkardı

"SÖZ KAHVESİNİN FİNCANINA SIFIR OTOMOBİL ANAHTARI KOY"

Kız isteme sürecinden önce mütevazi davranan gelin adayı, söz kesilmesine günle kala, annesi ve kız kardeşini de yanına alarak damat adayı F.D'yi bir kafede görüşmeye çağırdı.

Kız evi değil istihbarat dairesi! Kayseri’de duyulmamış olay: Babası belediyeden damadın gayrimenkul listesini çıkardı

Düğün için isteklerini tek tek sıralayan gelin adayı; "Söz kesiminde kahve fincanı içerisinde sıfır bayan otomobili anahtarı isterim" dedi. Gelin adayı ayrıca nişandan önce ise 200 bin liralık bir yüzük daha istediğini söyledi.

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