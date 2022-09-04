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Haberler Yaşam 'Kız Kulesi yıkıldı' iddiaları cehaletlerini ortaya koydu! İşte gerçekler ve Kız Kulesi'nin görüntüleri
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:52

'Kız Kulesi yıkıldı' iddiaları cehaletlerini ortaya koydu! İşte gerçekler ve Kız Kulesi'nin görüntüleri

Dün sosyal medyada adeta yalanların havada uçtuğu 'İstanbul Kız Kulesi'nin yıkıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Resmi açıklamalar gelse de provokasyona devam eden çevrelerin Bakanlık sitesindeki teknik raporlar ve görüntülerden bihaber olduğu belirlendi. SABAH'ın yetkili merciilerden edindiği Kız Kulesi teknik rapor ve adeta çürüyen depreme dayanıksız bölümlerine ilişkin çarpıcı gerçekler algı çevrelerinin planını suya düşürdü

HARUN SEKMEN
’Kız Kulesi yıkıldı’ iddiaları cehaletlerini ortaya koydu! İşte gerçekler ve Kız Kulesi’nin görüntüleri

Son dakika Kız Kulesi haberleri: İstanbul Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. İstanbul Kız Kulesi Restorasyonu Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi, koruma kurulu onaylı projeler doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde devam ediyor. Restorasyonla İstanbul Kız Kulesi'ne sonradan ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılacak ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulacak. Çalışmalara alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek veriyor. Peki yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nde aslında neler oldu ve çalışmalar ne aşamada? İşte gerçekler...

*Yapıdaki mevcut betonarme eklentilerdeki hasarlardan görüntüler

’Kız Kulesi yıkıldı’ iddiaları cehaletlerini ortaya koydu! İşte gerçekler ve Kız Kulesi’nin görüntüleri

Kız Kulesi'nde geçmiş dönemde yapılmış beton imalatta, çalışmalar esnasında kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı, aynı zamanda içeriğinde deniz kabuklarına rastlanan deniz kumunun kullanıldığı tespit edildi. Kız Kulesi'nde 80 yıl önce elle hazırlanmış betonun özelliğini kaybetmiş olduğu, demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu bildirildi. Büyük bir depremde, Kız Kulesi'nin bütünüyle zarar göreceği anlaşıldı.

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’Kız Kulesi yıkıldı’ iddiaları cehaletlerini ortaya koydu! İşte gerçekler ve Kız Kulesi’nin görüntüleri

KIZ KULESİ'NİN KOLON VE DÖŞEME DONATILARININ BAĞLANTISI YOK

Tarihi Kız Kulesi zaman içerisinde çeşitli onarımlar geçirdi. 1944 yılında ahşap elemanlarla oluşturulmuş kat döşemeleri, külah yapısı, dönemin en popüler malzemesi olan beton ile yenilendi. 2000'li yıllarda ise yapının günümüze ulaşan halini içeren onarımlar gerçekleştirildi. Bu onarımlarda yapı içerisinde restoran fonksiyonuna yönelik yapılmış çatı ilaveleri, 1999 depremi sonrası kule dış duvarlarına yapılmış çelik çapraz takviye elemanları yapıldı.

Döşeme ve Kolon agregrasında deniz kumunun kullanımı ve deniz kabuğu görseli

’Kız Kulesi yıkıldı’ iddiaları cehaletlerini ortaya koydu! İşte gerçekler ve Kız Kulesi’nin görüntüleri

1944 yılında kullanılan beton ve çimento, içeriğindeki tuzlar ve diğer kimyasallar nedeniyle yapıya zamanla zarar vermiş olduğu, bu doğrultuda özgün ve doğal malzemelerle restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Georadar tarama verileri

’Kız Kulesi yıkıldı’ iddiaları cehaletlerini ortaya koydu! İşte gerçekler ve Kız Kulesi’nin görüntüleri

Geçmiş dönemde yapılmış beton imalatta, çalışmalar esnasında kolon ve döşeme donatılarının bağlantısının olmadığı, aynı zamanda içeriğinde deniz kabuklarına rastlanan deniz kumunun kullanıldığı, tasarımdaki hata ve eksiklikler ile 80 yıl önce elle hazırlanmış betonun özelliğini kaybetmiş olduğu, nervürsüz demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu görüldü.

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