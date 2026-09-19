Haberler
Galeri
Yaşam
Kızı için 'denizin dibine' 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya 'babalık' yaptı
Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 13:37
Kızı için "denizin dibine" 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya "babalık" yaptı
Kızının okul projesine yardım etmek isteyen bir babanın başlattığı küçük deney, okyanusların geleceğini değiştiren dev bir çevre hareketine dönüştü. Denizin altında kurduğu "ağaçlarda" mercan yetiştiren Ken Nedimyer, yıllar içinde 200 binden fazla mercanın zarar gören resiflere taşınmasını sağladı. Suların altında ortaya çıkan değişim ise bilim insanlarına bile umut verdi.