Kızı için "denizin dibine" 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya "babalık" yaptı

Parçaları doğrudan zemine yerleştirmek yerine açık denizde askıda duran özel yapılara bağladılar. "Mercan ağacı" adı verilen bu sistemler, mercanların güneş ışığına ve besin taşıyan akıntılara daha kolay ulaşmasını sağladı. Parmak büyüklüğündeki bazı parçaların yalnızca altı ila dokuz ay içinde basketbol topu büyüklüğüne ulaşabildiği görüldü. The Economic Times'ın aktardığına göre, başarılı parçalar bölünerek yeni mercanların üretilmesinde kullanıldı.