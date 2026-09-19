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Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:36 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 13:37

Kızı için "denizin dibine" 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya "babalık" yaptı

Kızının okul projesine yardım etmek isteyen bir babanın başlattığı küçük deney, okyanusların geleceğini değiştiren dev bir çevre hareketine dönüştü. Denizin altında kurduğu "ağaçlarda" mercan yetiştiren Ken Nedimyer, yıllar içinde 200 binden fazla mercanın zarar gören resiflere taşınmasını sağladı. Suların altında ortaya çıkan değişim ise bilim insanlarına bile umut verdi.

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Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

Florida Keys'te tropikal deniz canlıları üzerine çalışan Nedimyer, bölgedeki mercan resiflerinin hastalıklar, güçlü fırtınalar ve mercan beyazlaması nedeniyle hızla yok oluşunu yakından izledi.

Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

Geyik boynuzu ve elk boynuzu olarak bilinen dallı mercanların bazı bölgelerde yaklaşık yüzde 90 azalması, bir zamanlar canlı bir ormanı andıran deniz tabanını sessiz ve renksiz bir alana çevirmişti.

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Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

HER ŞEY KIZININ OKUL PROJESİYLE BAŞLADI

2000 yılı civarında Nedimyer'in kızı, 4-H gençlik programı için bir deniz biyolojisi projesi hazırlamak istedi. Baba-kız, resiflerden koparak deniz tabanına düşen ve ölmek üzere olan küçük mercan parçalarını toplamaya başladı.

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Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

Parçaları doğrudan zemine yerleştirmek yerine açık denizde askıda duran özel yapılara bağladılar. "Mercan ağacı" adı verilen bu sistemler, mercanların güneş ışığına ve besin taşıyan akıntılara daha kolay ulaşmasını sağladı. Parmak büyüklüğündeki bazı parçaların yalnızca altı ila dokuz ay içinde basketbol topu büyüklüğüne ulaşabildiği görüldü. The Economic Times'ın aktardığına göre, başarılı parçalar bölünerek yeni mercanların üretilmesinde kullanıldı.

Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

KÜÇÜK DENEY DEV BİR RESTORASYON AĞINA DÖNÜŞTÜ

Çalışmanın olumlu sonuç vermesi üzerine Nedimyer, 2007'de Coral Restoration Foundation'ı kurdu. Açık deniz fidanlıklarında büyütülen mercanlar, yeterli boyuta ulaştıklarında dalgıçlar tarafından hasarlı resiflere nakledildi. Böylece mercanları büyütme, çoğaltma ve yeniden resife yerleştirme döngüsü oluşturuldu.

Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

Nedimyer'in geliştirdiği yöntem zamanla Florida'nın dışına çıktı. Benzer su altı fidanlıkları Bonaire, Curaçao, Cayman Adaları, Hawaii, Fransız Polinezyası ve Avustralya gibi bölgelerde kullanılmaya başlandı.

Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

200 BİNDEN FAZLA MERCAN DENİZE TAŞINDI

Haberde paylaşılan bilgilere göre, 2022'ye kadar zarar gören resiflere 200 binden fazla mercan yerleştirildi.

Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

Buradaki "ağaç" ifadesi gerçek bitkileri değil, mercan parçalarının yetiştirildiği ağaç biçimli askı sistemlerini anlatıyor.

Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

En umut verici gelişme ise nakledilen bazı mercanların yeniden doğal yollarla üremeye başlaması oldu. Uzmanlar, deniz sıcaklıklarının yükselmesi ve hastalıklar nedeniyle mercan resiflerinin hâlâ büyük tehdit altında olduğunu belirtiyor.

Kızı için denizin dibine 200 bin ağaç dikti! Tüm doğaya babalık yaptı

Buna rağmen bir baba ile kızının küçük deneyi, ağır hasar gören resiflerin doğru yöntemlerle yeniden canlandırılabileceğini gösteriyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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