Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle Show TV dizi ekranı: Ailesiyle yüzleşen Nursema eve dönüyor! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir. Çimen'in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen Kıvılcım, Metehan ve Çimen'e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir. Ömer kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi Kıvılcım'ın elini bağlayacaktır.