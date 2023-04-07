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Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle Show TV dizi ekranı: Ailesiyle yüzleşen Nursema eve dönüyor! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
Giriş Tarihi: 07.04.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 20:10

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle Show TV dizi ekranı: Ailesiyle yüzleşen Nursema eve dönüyor! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Show TV Kızılcık Şerbeti 22. Bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen yapımda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yeni bölüm özeti izleyenler ile paylaşıldı. Nursema babasına eve dönmek için şart koşar. Abdullah ise Alev'e olan duygularını açtığı için rahatsızlık duymaktadır. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. 7 Nisan 2023 tarihli bölüm bu akşam ekranlarda. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti 22. Bölüm izle dizi ekranında yerini aldı. İşte, bu haftaki bölüm…

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle Show TV dizi ekranı: Ailesiyle yüzleşen Nursema eve dönüyor! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm full izle linki Show TV ile aratırılıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapım gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanması ile dikkat çekiyor. Farklılıkları konu edinen dizide heyecan giderek yükseliyor. Her Cuma ekranlara gelen dizi bu hafta da gündemde. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle Show TV dizi ekranında yerini aldı. İşte, Kızılcık Şerbeti 22. Bölüm izle ve yeni bölüm özeti...

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle Show TV dizi ekranı: Ailesiyle yüzleşen Nursema eve dönüyor! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

KIZILCIK ŞERBETİ İZLE SHOW TV İLE YAYINDA!

7 Nisan 2023 tarihli son bölüm izle için:

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Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle Show TV dizi ekranı: Ailesiyle yüzleşen Nursema eve dönüyor! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nursema'nın koşulunu kabul ederek onu eve dönmeye ikna eden Abdullah, Nursema'nın kararından vazgeçmesiyle bir nebze rahatlasa da Alev'e olan duygularını kızıyla açıkça konuşmak zorunda kaldığı için çok rahatsızdır.

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle Show TV dizi ekranı: Ailesiyle yüzleşen Nursema eve dönüyor! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Fatih'in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir. Kendini çok akıllı sanan Nilay, dolandırıcıların tuzağına düşecektir.

Kızılcık Şerbeti 22. bölüm izle Show TV dizi ekranı: Ailesiyle yüzleşen Nursema eve dönüyor! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir. Çimen'in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen Kıvılcım, Metehan ve Çimen'e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir. Ömer kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi Kıvılcım'ın elini bağlayacaktır.

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