Kızılcık Şerbeti 23. Yeni ve son bölüm izle! Show Tv ile 14 Nisan tarihli Kızılcık Şerbeti 23. Yeni bölüm TEK PARÇA izle ekranı

Ömer'in başına gelenlerden herkes Kıvılcım'ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa'dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema'yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

