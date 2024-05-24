Kızılcık Şerbeti 64. Bölüm izle! Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle yayında!

KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM ÖZETİ!

Doğa'nın yeniden bir araya gelmek için istediği şartı yerine getirmekten zorlanan Fatih'i zor günler beklemektedir.

Rüzgar'ın, Abdullah ile konuşması Nursema'yı çok zor durumda bırakır. Abdullah kızının kanalda çalışmasına kesinlikle izin vermez. Rüzgar yaptığı hatayı anlamıştır ancak artık çok geçtir.

Çimen, Kıvılcım'ın asistanı olarak şirkette çalışmaya başlar. Kıvılcım ve Çimen'in şirkette olması, Abdullah ve Ömer'in arasındaki ipleri git gide germektedir.