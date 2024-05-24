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Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı YAYINLANDI MI?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
22:47
Kızılcık Şerbeti yayınlanan son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündemde! Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı yapımın ekrana gelen son bölümünde izleyiciyi derinden etkileyen sahnelere yer verilirken, bir yandan da yeni bölüm fragman heyecanı yaşandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm fragman detayları!