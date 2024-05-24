Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm FRAGMANI GÜNDEMDE! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı YAYINLANDI MI?

Kızılcık şerbeti son bölüm ile gündem oldu. Heyecanlı sahnelerin izleyicisiyle buluştuğu bölümün ardından, yeni bölümden ipuçları verecek olan fragman için heyecan dorukta! Peki, Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler olacak? İşte, Show TV fragman izle ekranı ile detaylar!