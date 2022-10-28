Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 28.10.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 13:58

Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği ve her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu…

Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Kızılcık Şerbeti, 28 Ekim Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan dizi, aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evlenmesiyle yaşanan çarpıcı olayları konu ediniyor. Dizi yayınlanan tanıtımlarıyla sosyal medyada da gündem olmuştu. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında tüm merak edilenler…

Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisi, 28 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu

Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

SON DAKİKA