Haberler Yaşam Kızılcık Şerbeti dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu

Giriş Tarihi: 28.10.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 13:58

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 28 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği ve her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti konusu ve oyuncu kadrosu…