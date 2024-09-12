Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları: Alev gitti onlar geldi! Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler merak ediliyor. Bazı isimler fragmanda gösterilirken bazıları size sürpriz olarak kaldı. Öte yandan Nursema'nın hikayesinde iki isim diziye veda ederken Alev'in ölümü de hikayede dengeleri altüst etti. 3. sezon oyuncu kadrosu şekillenirken gözler Show TV ekranlarına döndü. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezona hangi oyuncular katıldı, kimler diziden ayrıldı?