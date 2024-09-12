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Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:06

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları: Alev gitti onlar geldi! Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı?

Her hafta cuma günü Show TV ekranlarında yayımlanan dizide 3. sezon bekleniyor. 67. bölümle bu hafta ekranlara dönecek Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları ile gündemde. Alev'in vefatıyla birlikte Müjde Uzman kadrodan ayrılırken yeni isimler hikayeye dahil oldu. Öte yandan bazı karakterlerin de hikayesine son verildi. Peki; Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı? İşte, o isimler!

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları: Alev gitti onlar geldi! Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler merak ediliyor. Bazı isimler fragmanda gösterilirken bazıları size sürpriz olarak kaldı. Öte yandan Nursema'nın hikayesinde iki isim diziye veda ederken Alev'in ölümü de hikayede dengeleri altüst etti. 3. sezon oyuncu kadrosu şekillenirken gözler Show TV ekranlarına döndü. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezona hangi oyuncular katıldı, kimler diziden ayrıldı?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları: Alev gitti onlar geldi! Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA BAŞLIYOR!

Show TV'nin her hafta cuma günleri ekranlara gelen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile dönüyor. 3. sezon tarihi 13 Eylül olarak belirlendi.

Hikayeye yeni oyuncular dahil oldu.

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Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları: Alev gitti onlar geldi! Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Alev rolü ile takip edilen Müjde Uzman diziden ayrıldı. Dizide hamile olan ve kaza geçiren Alev, hastanede doğum yaparak hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları: Alev gitti onlar geldi! Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı?

Nursema'nın hikayesinde etkili olan Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı da diziye veda etti.

Umut karakteriyle tanınan Serkan Tınmaz ile Çimen karakterinin de diziden ayrıldığı konuşuluyor.

Peki; kimler geldi?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları: Alev gitti onlar geldi! Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON OYUNCULARI

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizinin yeni sezon kadrosuna 3 yeni isim dahil oldu.

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