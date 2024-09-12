Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
14:06
Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları: Alev gitti onlar geldi! Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı?
Her hafta cuma günü Show TV ekranlarında yayımlanan dizide 3. sezon bekleniyor. 67. bölümle bu hafta ekranlara dönecek Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları ile gündemde. Alev'in vefatıyla birlikte Müjde Uzman kadrodan ayrılırken yeni isimler hikayeye dahil oldu. Öte yandan bazı karakterlerin de hikayesine son verildi. Peki; Kızılcık Şerbeti 3. sezon kadrosuna kimler katıldı, kimler ayrıldı? İşte, o isimler!