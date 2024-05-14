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Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…
Giriş Tarihi: 14.05.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
19:48
Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…
Kayseri'de 5 Şubat tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Kızının sınıf öğretmeni Kasım K. ile yasak aşk yaşayan Şehriban A., okulu bastı. Kasım K.'yı silahla yaraladı. Olay sonrası tutuklanan 4 çocuk annesi hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu belirten genç kadın, yaşananları şöyle anlattı: Kasım'dan hamile kaldım kürtaj olamayınca…