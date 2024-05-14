Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…

"EŞİN SENİNLE İLGİLENMİYOR SEN DAHA İYİLERİNE LAYIKSIN"

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Şehriban A. 1 yaşındaki kızı ile birlikte gelirken, mağdur öğretmen duruşmaya katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Şehriban A., "Kasım, kızımın öğretmeni olur. 3 yıl önce tanıştık, sonra 'Bana sen çok güzel kadınsın, eşin seninle ilgilenmiyor, sen daha iyilerine layıksın' diye aklımı çelmeye çalıştı. Birkaç ay sonra da sevgili olmak istedi. Sonra birlikte gezmeye başladık, ardından belli bir süre sonra evinde rızamla cinsel birlikteliğimiz oldu. Süslü cümleler kullandı, bana çok iyi davrandı. 'Boşan, evlenelim' dedi. Kasım'dan hamile kaldım. Kasım da çocuğu istemediğini ve kürtaj olmamı söyledi. Doktora bile gittim. Resmi eşimin imzası olmadığı için kürtaj olamadım. Çocuğum dünyaya geldi. Kasım, çocuğu sonrasında kabul etti, ihtiyaçlarını karşıladı. Kasım'ın başka kadınlar ile mesajlaştığını gördüm. Bu yüzden aramız açıldı" dedi.