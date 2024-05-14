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Haberler Yaşam Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…
Giriş Tarihi: 14.05.2024 19:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 19:48

Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…

Kayseri'de 5 Şubat tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Kızının sınıf öğretmeni Kasım K. ile yasak aşk yaşayan Şehriban A., okulu bastı. Kasım K.'yı silahla yaraladı. Olay sonrası tutuklanan 4 çocuk annesi hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu belirten genç kadın, yaşananları şöyle anlattı: Kasım'dan hamile kaldım kürtaj olamayınca…

DHA
Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…

Dört çocuk annesinin yasak aşkı kanlı bitti. Korkunç olay 5 Şubat'ta Kayseri Kocasinan'daki Şehit Haldun Ateş İlkokulu'na meydana geldi. Şehriban A., gönül ilişkisi yaşadığı sınıf öğretmeni Kasım K. ile müdür yardımcısının odasında kavga etti. Olayın büyümesi üzerine Şehriban A., tabancayla Kasım K.'yı göğsünden vurdu.

Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kasım K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Şehriban A. ise işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Şehriban A., hakkında 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

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Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…

"EŞİN SENİNLE İLGİLENMİYOR SEN DAHA İYİLERİNE LAYIKSIN"
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Şehriban A. 1 yaşındaki kızı ile birlikte gelirken, mağdur öğretmen duruşmaya katılmadı. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Şehriban A., "Kasım, kızımın öğretmeni olur. 3 yıl önce tanıştık, sonra 'Bana sen çok güzel kadınsın, eşin seninle ilgilenmiyor, sen daha iyilerine layıksın' diye aklımı çelmeye çalıştı. Birkaç ay sonra da sevgili olmak istedi. Sonra birlikte gezmeye başladık, ardından belli bir süre sonra evinde rızamla cinsel birlikteliğimiz oldu. Süslü cümleler kullandı, bana çok iyi davrandı. 'Boşan, evlenelim' dedi. Kasım'dan hamile kaldım. Kasım da çocuğu istemediğini ve kürtaj olmamı söyledi. Doktora bile gittim. Resmi eşimin imzası olmadığı için kürtaj olamadım. Çocuğum dünyaya geldi. Kasım, çocuğu sonrasında kabul etti, ihtiyaçlarını karşıladı. Kasım'ın başka kadınlar ile mesajlaştığını gördüm. Bu yüzden aramız açıldı" dedi.

Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…

"ÇOCUK BENDEN DEĞİL"
Olay günü okula gittiğini belirten Şehriban A., "Kasım'ın bana yalan söylediğini gördüm. 'Neden yalan söylüyorsun' dedim. Kasım da beni kolumdan tutarak, itekledi. Okul müdürü bizi gördü ve yukarı çıkmamızı istedi. Müdür yardımcısının odasında çocuğun babasının Kasım olduğunu söyledim. Kasım sinirlendi ve 'Çocuk benden değil' dedi. Üzerime gelip, itekleyince kendimi kaybettim.

Kızının öğretmeniyle yasak aşk yaşadı: Hamile kaldım kürtaj olamayınca…

Sinirlendim ve çantamda bulunan silahı çıkardım. Amacım, Kasım'ın gözü önünde kendimi öldürmekti. Silahı kendime doğru çevirmek isterken aniden ateş aldı. Korktum. Silahı karnıma götürerek, kendimi de öldürmek istedim. Müdür yardımcısı bana engel olmak isterken şarjör yere düştü; ben de silahı bıraktım. Kasım'a zarar verme niyetim yoktu. Olay tamamen kazara oldu. Başının kanadığını görünce paniğe kapıldım. Yaptığım hatanın farkındayım, pişmanım" diye konuştu.

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