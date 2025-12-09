Giriş Tarihi: 09.12.2025 15:07
KKTC'de şiddetli yağışlar sele yol açtı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar, özellikle gece boyu şiddetini artırarak birçok bölgede sele yol açtı. Aşırı yağışlar nedeniyle dereler taşarken, su baskınına uğrayan evler ve sular altında kalan araçlarda hasar meydana geldi. Yağışlara bağlı olarak bazı yollar trafiğe kapanırken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi koordinesinde devletin tüm birimleri teyakkuza geçti.