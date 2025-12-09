KKTC’de şiddetli yağışlar sele yol açtı

KKTC Başbakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının gece 02.00'den itibaren şiddetlendiği vurgulanarak, "Afet ve Acil Durum Komitesi tüm ihbarları anlık olarak değerlendirmeye başlamış ve Komite gece boyunca birden fazla kez toplanarak kapsamlı durum değerlendirmesi yapmıştır. Devletimizin tüm kurumları sahada hazırdır ve gelişmeleri kesintisiz şekilde takip etmektedir. Risklerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız şekilde sürmektedir" ifadelerine yer verildi.