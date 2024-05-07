Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 42 Lot (861 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 35 Lot (717 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 31 Lot (635 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (553 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (492 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (451 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (410 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (369 TL).