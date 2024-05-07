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Haberler Yaşam Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 15:11

Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Koç Metalurji A.Ş SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya başlayacak. 1 TL nominal değerli paylarını 20,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Koç Metalurji, halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL, halka arz açıklık oranı %27,47 olarak belirlendi. Peki, KOCMT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar

Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Yatırımcılar tarafından Koç Metalurji halka arzı araştırılıyor. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 2 milyar 500 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 27,47 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 70 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, Koç Metalurji halka arz ne zaman?

Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

KOÇ METALURJİ A.Ş. HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Koç Metalurji halka arz hisse fiyatı 20,50 TL olarak açıklandı.

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Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

KOÇ METALURJİ A.Ş. KAÇ LOT VERİR?
Koç Metalurji toplamda 125,000,000 Lot dağıtacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

KOÇ METALURJİ A.Ş HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şirketin halka arz tarihleri 9-10 Mayıs olarak açıklandı.

Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 42 Lot (861 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 35 Lot (717 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 31 Lot (635 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 27 Lot (553 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 24 Lot (492 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (451 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (410 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (369 TL).

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