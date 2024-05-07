Haberler
Yaşam
Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
15:11
Koç Metalurji halka arz oluyor! Talep toplama yarın başlıyor: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Koç Metalurji A.Ş SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya başlayacak. 1 TL nominal değerli paylarını 20,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı. Yatırımcılar tarafından Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Koç Metalurji, halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL, halka arz açıklık oranı %27,47 olarak belirlendi. Peki, KOCMT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar