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Haberler Yaşam Kocaeli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:31

Kocaeli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına veda ederken bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günlerine namazla başlayıp hemen ardından Müslümanlarla bayramlaşmak bu kıymetli günlerde yapılacak en hayırlı işlerdendir. Hal böyle olunca, günün ilk ışıklarıyla camilere akın edecek olan milyonlarca Müslüman ezan vakitleri listesini araştırıyor. Bu noktada Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt arıyor. İşte 30 Mart 2025 Kocaeli bayram namazı saati…

Kocaeli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitleri listesi araştırılıyor. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar erkenden camiye gidebilmek adına Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte il il namaz vakitleri takvimi doğrultusunda 30 Mart 2025 Kocaeli bayram namazı saati.

Kocaeli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre;

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Kocaeli bayram namazı saati 07:18 olarak belirlendi.

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Kocaeli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bu noktada kendisine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı vaciptir.

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 3; Müslim, "Eḍâḥî", 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür.

Kocaeli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KİMLER FİTRE VERİR?

Ergenlik çağına erişen her Müslümana fıtır sadakası vaciptir. Ramazan Bayramı'na ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan kişiler fitre ya da fıtır sadakası verebilir.

Çocukların malları varsa velileri fitrelerini bu maldan öder; malları yoksa nafakalarını temin etmekle yükümlü olan kimse çocuklara ait bu borcu kendi malından ödemek zorundadır.

Kocaeli bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.