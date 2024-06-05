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Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
15:18
Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!
Kocaeli, bugün İzmit'te Şirintepe Viyadük altında çekilen dayak görüntülerini konuşuyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.B.K.'yı feci şekilde darp eden F.Ç., O.A., B.A., ve E.Y. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Başarılı bir operasyonun ardından gözaltına alınan gençler, bugün hakim karşısına çıkarılacak. Öte yandan, 9 kaburga kemiği kırılan gencin yoğun bakımdan çıkarıldığı ve evde müşahede altında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...