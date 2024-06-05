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Haberler Yaşam Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:18

Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!

Kocaeli, bugün İzmit'te Şirintepe Viyadük altında çekilen dayak görüntülerini konuşuyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.B.K.'yı feci şekilde darp eden F.Ç., O.A., B.A., ve E.Y. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Başarılı bir operasyonun ardından gözaltına alınan gençler, bugün hakim karşısına çıkarılacak. Öte yandan, 9 kaburga kemiği kırılan gencin yoğun bakımdan çıkarıldığı ve evde müşahede altında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önceki gün yaşanan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!

Henüz bilinmeyen bir nedenle, 4 kişi tarafından köprü altına getirilen B.B.K. isimli şahıs, feci şekilde dövüldü.

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Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!

F.Ç., O.A., B.A., ve E.Y.'nin saldırısına uğrayan genç, ağır şekilde yaralanarak yerden kalkamaz hale geldi. Gencin 9 kaburgasının kırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

Bahse konu görüntülerin sosyal medya hesapları ve yerel basında haber yapılması ile birlikte harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gence saldıran 4 şahsı gerçekleştirilen operasyonla kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı.

Kocaeli bu görüntüleri konuşuyor: Emniyet o saldırganları kıskıvrak yakaladı!

Başarılı bir operasyonun ardından gözaltına alınan saldırganlar, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, 4 kişi tarafından vahşice dövülen ve 9 kaburga kemiği kırılan genç, hayati tehlikeyi atlattı. Doktorların başarılı müdahalesinin ardından yoğun bakımda ciddi bir süre geçiren genç, evde müşahede altına alındı.

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