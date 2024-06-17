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Kocaeli'de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı
Giriş Tarihi: 17.06.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
15:42
Kocaeli'de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda, boşanma sürecindeki çift, bayramda çocukları için bir araya geldi. Ancak, Mehmet S.B., bilinmeyen bir nedenle 4 çocuk annesi eşi Nurcan B.'yİ önce bıçakladı, ardından da silahla vurdu. Olay yerinden hızla kaçan zanlı, daha sonra eşinin akrabalarının evlerini de kurşunlayarak bir kişiyi yaraladı.