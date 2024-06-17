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Haberler Yaşam Kocaeli'de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı
Giriş Tarihi: 17.06.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 15:42

Kocaeli'de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda, boşanma sürecindeki çift, bayramda çocukları için bir araya geldi. Ancak, Mehmet S.B., bilinmeyen bir nedenle 4 çocuk annesi eşi Nurcan B.'yİ önce bıçakladı, ardından da silahla vurdu. Olay yerinden hızla kaçan zanlı, daha sonra eşinin akrabalarının evlerini de kurşunlayarak bir kişiyi yaraladı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bayramın 2. günü meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti.

Kocaeli’de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı

Mehmet S.B., bayramda çocuklarını görmek için hakkında 4 uzaklaştırma kararı olan eşi Nurcan B. ile buluştu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Mehmet S.B., eşini bıçakladı ve 5 el ateş etti.

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Kocaeli’de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı

Öfkeli eş, daha sonra hızla olay yerinden kaçarak Çamlıtepe Mahallesi'nde Nurcan B.'nin kuzeni Alaattin B.'nin evine giderek ona da ateş açtı ve yaraladı.

Kocaeli’de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı

Daha sonra Kınalı Sokak'ta diğer bir kuzen olan Veysi B.'nin evine giderek orayı da kurşunladı.

Kocaeli’de dehşet: Uzaklaştırma kararlı eşini ve kuzenlerini kurşunladı

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Nurcan B. ve kuzenini hastaneye kaldırdı.

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