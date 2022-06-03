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Haberler Yaşam Kocaeli'de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:46

Kocaeli'de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret kentlerinden biri ve en kalabalık 10. ili olarak bilinen Kocaeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en gelişmiş şehir olarak adlandırılmaktadır. İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova illeriyle komşu olmasından dolayı önemli ulaşım ağının içerisinde yer almaktadır. Akdeniz, Karadeniz ve Marmara iklimini içerisinde yaşatan ve birçok tabiat güzelliklerine sahip olan Kocaeli adeta bu yönleriyle her sene binlerce turisti ağırlamaktadır. Şehirde bulunan Kartepe Kayak Merkezi kış turizmi için önemli bir yere sahiptir. Kocaeli'de gezilecek yerler listesini hala hazırlamadıysanız sizin için hazırladığımız Kocaeli gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz.

Kocaeli’de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Kartepe, İzmit, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca olmak üzere toplamda 12 ilçesi olan Kocaeli, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarını ağırlayan ve ekonominin can damarı olan bir bölgedir. Ayrıca doğal güzellikleri, tarihi eserleri, denize olan kıyısı, kış ve yaz turizmine elverişli imkanlarının olması ile her sene yüzbinlerce turisti ağırladığını söyleyebiliriz. Kocaeli önemli ulaşım ağının ortasında olduğu için kolayca ulaşabilir ve ulaşım araçlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kocaeli'de gezilecek yerler listesini paylaşacağız. İşte Kocaeli gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Kocaeli’de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kocaeli'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • SERİNDERE KANYONU
  • PEMBE KAYALAR
  • HANNİBAL ANIT MEZARI
  • SEKA PARK
  • BAYRAMOĞLU ADASI
  • YUVACIK BARAJI
  • ESKİHİSAR KALESİ
  • OSMAN HAMDİ BEY EVİ VE MÜZESİ
  • BEŞKAYALAR TABİAT PARKI-BAŞİSKELE
  • MAVİ BAYRAKLI CEBECİ SAHİLİ
  • GÖLKAY PARK
  • TCG GAYRET MÜZESİ - İZMİT
  • SULTAN BABA TÜRBESİ
  • KASRI HÜMAYUN SARAY MÜZESİ
  • AKÇAKOCA BEY ANIT MEZARI
  • KOCAELİ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ-İZMİT
  • MAŞUKİYE -KARTEPE
  • BALLIKAYALAR VADİSİ - GEBZE
  • ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ
  • SELİM SIRRI PAŞA KONAĞI
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Kocaeli’de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
  • HÜNKÂR ÇEŞMESİ VE ÇAYIRI
  • KAİSER WİLHELM KÖŞKÜ- HEREKE
  • PERTEV MEHMET PAŞA CAMİSİ VE KÜLLİYESİ
  • KOCAELİ KENT ORMANI
  • BAŞİSKELE SAHİLİ
  • KEFKEN ADASI
  • FEVZİYE CAMİİ - İZMİT
  • DERİNCE HARİKALAR SAHİLİ
  • KERPE
  • İZMİT SAAT KULESİ
  • EREĞLİ KUMYALI PLAJI
  • ÜÇ TEPELER TÜMÜLÜSÜ - İZMİT
  • TARİHİ KAPANCA SOKAK
  • SAPANCA GÖLÜ
  • TARİHİ TREN İSTASYONU-İZMİT
  • KARAMÜRSEL SAHİLİ
Kocaeli’de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Selim Sırrı Paşa Konağı
  2. İzmit Saat Kulesi
  3. Gayret Gemi Müzesi
  4. Kocaeli Etnografya Ve Arkeoloji Müzesi
  5. Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi
  6. Atatürk Ve Redif Müzesi
  7. Etnografya Müzesi
  8. Süleyman Paşa Hamamı
  9. Sanatçı Ali Efendi Konağı Etnografya Müzesi
  10. İzmit Kültür Tepesi
  11. THÖKÖLY İMRE ANI EVİ
  12. Saat Kulesi
  13. Antik Su Kemeri (üçtepeler)
  14. Yarhisar Müze Gemisi
  15. Değirmendere Yalı Evleri
Kocaeli’de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kocaeli Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Seka Park
  2. Doğu Kışla Gençlik Parkı
  3. Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru
  4. Pişman Çocuk Aquapark
  5. Ogzala Turizm
  6. 95 Evler Sahil Park
  7. Gözlementepe Mesire Alanı
  8. Uçurtma Tepesi
  9. Sabri Yalım Parkı
  10. Yeşil Cami
  11. Değirmendere Sahil
  12. Başiskele Sahili
  13. Çenedağ Şelalesi
  14. Kocaeli Kent Ormanı
  15. Kartepe Kış Turizm Merkezi
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