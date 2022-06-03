Haberler Yaşam Kocaeli'de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Giriş Tarihi: 03.06.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:46

Kocaeli'de Gezilecek Yerler – Kocaeli Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret kentlerinden biri ve en kalabalık 10. ili olarak bilinen Kocaeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en gelişmiş şehir olarak adlandırılmaktadır. İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova illeriyle komşu olmasından dolayı önemli ulaşım ağının içerisinde yer almaktadır. Akdeniz, Karadeniz ve Marmara iklimini içerisinde yaşatan ve birçok tabiat güzelliklerine sahip olan Kocaeli adeta bu yönleriyle her sene binlerce turisti ağırlamaktadır. Şehirde bulunan Kartepe Kayak Merkezi kış turizmi için önemli bir yere sahiptir. Kocaeli'de gezilecek yerler listesini hala hazırlamadıysanız sizin için hazırladığımız Kocaeli gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz.