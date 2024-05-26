Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim

CAMLAR KIRILDI, ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Öfkeli kalabalık jandarma ekipleri tarafından güçlükle dağıtıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de sokakta ve evlerde incelemelerde bulundu. Camların kırıldığı ve çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Yeni Yalı Mahallesi'nde Nihat Ak'a ait büfenin de eş zamanlı olarak camları kırıldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.