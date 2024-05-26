Haberler
Yaşam
Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
10:20
Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, amcası ve kuzenleri tarafından pompalı tüfekle evi ve dükkanı kurşunlanan 26 yaşındaki Nihat Ak, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ateş ettikleri odada çocukların uyuduğunu belirten Nihat Ak, "Yine bu baskılar ve tehditler devam edecek. 2 gün sonra hayatta olmayabilirim" ifadelerini kullandı.