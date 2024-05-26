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Haberler Yaşam Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 10:20

Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, amcası ve kuzenleri tarafından pompalı tüfekle evi ve dükkanı kurşunlanan 26 yaşındaki Nihat Ak, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Ateş ettikleri odada çocukların uyuduğunu belirten Nihat Ak, "Yine bu baskılar ve tehditler devam edecek. 2 gün sonra hayatta olmayabilirim" ifadelerini kullandı.

İHA
Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim

Olay, cumartesi günü İlimtepe Mahallesi Erikli Mevki 302 Sokak'ta meydana geldi. Evinde uyuyan Nihat Ak (26), saat 04.00 sıralarında dışarıdan gelen silah sesleriyle irkildi. Penceresini açan Nihat Ak iddiasına göre, aralarının bozuk olduğu kardeşleri S.A., P.A. ve Y.A'nın havaya ateş ettiğini gördü.

Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim

Dışarıya çıkmayan Nihat Ak, 08.30 sıralarında ise odanın camının kırılmasıyla panik içinde uyandı. Nihat Ak; Körfez Belediyesi meclis üyesi amcası M.A'nın oğulları F.A., V.A. ve amcasının yeğenleri Y.A. ile A.A'nın evine taşlarla saldırdığını öne sürdü. Aracıyla bölgeye gelen amca M.A'nın da dahil olmasıyla olay büyüdü. Y.A., tüfekle Nihat Ak'ın evine doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar ile olay esnasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, Nihat Ak'ın çocuklarıyla kaldığı odaya isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim

CAMLAR KIRILDI, ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Öfkeli kalabalık jandarma ekipleri tarafından güçlükle dağıtıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de sokakta ve evlerde incelemelerde bulundu. Camların kırıldığı ve çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

Yeni Yalı Mahallesi'nde Nihat Ak'a ait büfenin de eş zamanlı olarak camları kırıldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim

Olayın arazi anlaşmazlığı sebebiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Nihat Ak'ın evinin bulunduğu araziyi kardeşlerinin istediği, bunun karşılığında para teklif edildiği ancak Ak'ın evini ve arazisini satmak istemediği iddia edildi. Nihat Ak; evine saldıran amcası M.A., amcaoğulları F.A., V.A., amcasının yeğenleri Y.A., A.A'dan ve dükkanına saldırıdan sorumlu tutuğu kardeşleri S.A., P.A. ve Y.A'dan şikayetçi oldu. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli’de korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 2 gün sonra hayatta olmayabilirim

"POMPALI TÜFEKLE EVİMİ TARADILAR"

Yaşananları anlatan Nihat Ak, gece 04.30 sıralarında silah sesleriyle uyandığını belirterek, "Kötü alışkanlıkları sebebiyle aileden reddettiğimiz 3 kardeşimin ateş edip kaçtığını gördüm. 1 yıldır zaman zaman ateş edip tehdit ediyorlardı bu sebeple pek umursamayıp, gündüz karakola giderim diye uyudum. 08.30 sırlarında camın kırılma sesiyle uyandım. Amcamın çocukları camıma taş atıyordu. Cama çıktım 'Ne yapıyorsunuz?' diye bağırdım. Bu kez silah çektiler. Pompalı tüfekle evimi taradılar. Amcam bir partinin meclis üyesi. 'Ben meclis üyesiyim sizi öldürürüm. Cezaevinde mahkum ederim' dedi. Jandarmaya haber verdik. Çocukları ateş edilen yöndeki odalardan başka odalara taşıdık.

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