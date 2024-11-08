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Giriş Tarihi: 08.11.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:48

Kocaeli'deki sokak hayvanları ölümünde rapor açıklandı: Darp yok, kesici alet yaralanması yok, zehirlenme yok...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, 45 sokak hayvanının ölümü üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Hayvan severlerin, Pelitli Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezinde çöp konteynerlerinde ölü hayvanlar bulmasıyla başlayan olayda, hayvanların ölüm sebebine dair yapılan incelemeler sonucu hazırlanan otopsi raporu açıklandı. İşte raporun detayları…

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’deki sokak hayvanları ölümünde rapor açıklandı: Darp yok, kesici alet yaralanması yok, zehirlenme yok...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, 45 sokak hayvanının öldürülüldüğü iddiasıyla açılan dava devam ediyor. Olayla ilgili olarak, 4 köpek ve 3 kedi Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderilerek detaylı otopsi yapıldı.

Kocaeli’deki sokak hayvanları ölümünde rapor açıklandı: Darp yok, kesici alet yaralanması yok, zehirlenme yok...

Raporda hayvanlarda darp, kesici alet ya da ateşli silah yarası izine rastlanmadığı belirtildi. Ancak, ölen hayvanların akciğerlerinde yoğun sıvı birikmesi, ödem ve kanama tespit edildi.

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Kocaeli’deki sokak hayvanları ölümünde rapor açıklandı: Darp yok, kesici alet yaralanması yok, zehirlenme yok...

Bu bulgular, hayvanların doğal sebeplerden ölmüş olabileceği gibi farklı bir toksik maddeye maruz kalmış olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

Kocaeli’deki sokak hayvanları ölümünde rapor açıklandı: Darp yok, kesici alet yaralanması yok, zehirlenme yok...

ZEHİRLENME BULGUSU YOK

Ölen hayvanlardan alınan örnekler, zehir içerikli kimyasallar ve hastalıklar açısından laboratuvarlarda detaylı incelemeye alındı. Yapılan analizlerde, tarımda kullanılan kimyasallardan kaynaklanan pestisit zehirlenmesine dair bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca köpeklerde "gençlik hastalığı" ve kanlı ishal gibi bulaşıcı hastalıklar, kedilerde ise kedi koronavirüsü (FIP) testleri negatif çıktı.

Kocaeli’deki sokak hayvanları ölümünde rapor açıklandı: Darp yok, kesici alet yaralanması yok, zehirlenme yok...

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gebze Belediyesi tarafından olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan açıklamada, ölen hayvanların bir kısmının trafik kazaları sonucu, bir kısmının ise sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecinde yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. Belediyenin açıklamasına göre, ölü bulunan 30 köpek ve 14 kediden bazıları doğal sebeplerle, bazıları ise tedaviye yanıt vermedikleri için öldü. Ancak hayvan severler, belediyenin bu açıklamasını tatmin edici bulmamıştı. Hayvan severler, otopsi raporlarındaki sıvı birikmesi ve ödem bulgusunun daha detaylı incelenmesini istiyor.

SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR

Gebze Belediyesi, konuyla ilgili olarak görevli personelin tamamını açığa aldığı olay sonrasında, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 45 hayvanın ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturmanın sonucu, halk tarafından merakla bekleniyor.

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