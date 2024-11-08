Giriş Tarihi: 08.11.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024
11:48
Kocaeli'deki sokak hayvanları ölümünde rapor açıklandı: Darp yok, kesici alet yaralanması yok, zehirlenme yok...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, 45 sokak hayvanının ölümü üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Hayvan severlerin, Pelitli Mahallesi'ndeki rehabilitasyon merkezinde çöp konteynerlerinde ölü hayvanlar bulmasıyla başlayan olayda, hayvanların ölüm sebebine dair yapılan incelemeler sonucu hazırlanan otopsi raporu açıklandı. İşte raporun detayları…