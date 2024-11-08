Kocaeli’deki sokak hayvanları ölümünde rapor açıklandı: Darp yok, kesici alet yaralanması yok, zehirlenme yok...

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gebze Belediyesi tarafından olayın ortaya çıkmasının ardından yapılan açıklamada, ölen hayvanların bir kısmının trafik kazaları sonucu, bir kısmının ise sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecinde yaşamını yitirdiği ifade edilmişti. Belediyenin açıklamasına göre, ölü bulunan 30 köpek ve 14 kediden bazıları doğal sebeplerle, bazıları ise tedaviye yanıt vermedikleri için öldü. Ancak hayvan severler, belediyenin bu açıklamasını tatmin edici bulmamıştı. Hayvan severler, otopsi raporlarındaki sıvı birikmesi ve ödem bulgusunun daha detaylı incelenmesini istiyor.

SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR

Gebze Belediyesi, konuyla ilgili olarak görevli personelin tamamını açığa aldığı olay sonrasında, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 45 hayvanın ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturmanın sonucu, halk tarafından merakla bekleniyor.