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Giriş Tarihi: 31.07.2026 07:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 15:00

Koçak Ailesi tereke davası açtı! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak, 10 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Koçak'ın kızı Naciye Hanım'ın, annesini kardeşlerine haber vermeden defnetmesi aile içinde krize yol açtı. Yaşananların ardından mahkemelik olan kardeşler Recai ve Necati Koçak, bu kez de terekenin tespiti için dava açtı. Yetkililerin Servet Koçak'ın uzun yıllar yaşadığı yalıda yaptığı incelemede ise kasada bulunması beklenen mücevherlerin yerinde olmadığı belirlendi.

BÜLENT CANKURT
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Koçak Ailesi tereke davası açtı! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat ettiğini, kızı Naciye Koçak'ın kardeşlerine haber vermeden annesini defnettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Koçak Ailesi tereke davası açtı! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Servet Koçak'ın vefatından önce Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açan kardeşleri Recai ve Necati Koçak'ın, annelerinin vefatından sonra da 'Tereke Tespit Davası' açtığını öğrendim.

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Koçak Ailesi tereke davası açtı! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Vefat eden birinin mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını hedefleyen bu hukuki süreç doğrultusunda, malvarlığının tespiti için yetkililer Servet Hanım'ın yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'na gitmiş. Keşifte Servet Hanım'ın kasası da açılmış ama içi bomboşmuş.

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Koçak Ailesi tereke davası açtı! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Kasadan ne para ne de mücevher çıkmış. Kardeşler, kasada olması gereken mücevher, kıymetli eşya ve diğer mal varlıklarının ortaya çıkarılması için hukuk mücadelelerini sürdürüyormuş. Bakalım Koçak Kardeşler'in, mirasla daha da dallanıp budaklanan yargı savaşı nasıl sonuçlanacak?..

Haber Girişi Pınar Efe - Editör

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