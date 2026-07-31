Giriş Tarihi: 31.07.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 15:00
Koçak Ailesi tereke davası açtı! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?
Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak, 10 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Koçak'ın kızı Naciye Hanım'ın, annesini kardeşlerine haber vermeden defnetmesi aile içinde krize yol açtı. Yaşananların ardından mahkemelik olan kardeşler Recai ve Necati Koçak, bu kez de terekenin tespiti için dava açtı. Yetkililerin Servet Koçak'ın uzun yıllar yaşadığı yalıda yaptığı incelemede ise kasada bulunması beklenen mücevherlerin yerinde olmadığı belirlendi.