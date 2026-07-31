Koçak Ailesi tereke davası açtı! Kasa boş çıktı, mücevherler nerede?

Kasadan ne para ne de mücevher çıkmış. Kardeşler, kasada olması gereken mücevher, kıymetli eşya ve diğer mal varlıklarının ortaya çıkarılması için hukuk mücadelelerini sürdürüyormuş. Bakalım Koçak Kardeşler'in, mirasla daha da dallanıp budaklanan yargı savaşı nasıl sonuçlanacak?..