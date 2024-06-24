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Haberler Yaşam "Kocanı aldım" kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı
Giriş Tarihi: 24.06.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 12:53

"Kocanı aldım" kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı

Kocasının eski eşi Ayça Kerimoğlu'na "Kocanı aldım" dedikten sonra hakkında uzaklaştırma kararı verilen ünlü iş kadını Burcu Tandoğan Aner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İlk kez GÜNAYDIN'ın duyurduğu olayda savcılık, Aner'in Kerimoğlu'nun evine girmeye çalıştığını, eşine "Öldüreceğim" dediğini ve genç kadına da, "Varoş, sefil karı, utanmaz" mesajı attığını belirledi. "Hakaret", "kadına karşı tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" suçlarından 6 yıla kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA
Kocanı aldım kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı

Kendisine ait giyim ve kozmetik markası olan Burcu Tandoğan Aner ile yine kendisine ait başka bir giyim markasına sahip Ayça Kerimoğlu davalık oldu.

Kocanı aldım kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı

Bir turizm şirketinin kurucu CEO'su iş adamı Bertan Aner 2020 yılında Ayça Kerimoğlu'dan boşandı, evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi.

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Kocanı aldım kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı

İddiaya göre hakarete maruz kalan ve "Kocanı aldım" mesajlarına muhatap kalan Ayça Kerimoğlu, Burcu Tandoğan Aner aleyhine koruma kararı aldırdı.

Kocanı aldım kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı

"SEFİL VAROŞ"

Ayça Kerimoğlu ayrıca avukatı aracılığı ile savcılığa başvurdu, eski eşinin yeni eşi olan Burcu Tandoğan Aner'in kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Kocanı aldım kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı

Çocuğunun babasıyla görüşeceği zaman Aner'in baba-oğlu takip edip bir şekilde yanlarına gittiğini söyleyen Kerimoğlu dilekçesinde, "Senin anan baban yok mu, git onlardan medet um, ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın mesajları atıyor" dedi. Tarafların dosyası uzlaştırma bürosuna gitti. İki kadın uzlaşmayınca dava açıldı.

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