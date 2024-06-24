Haberler
Yaşam
"Kocanı aldım" kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı
Giriş Tarihi: 24.06.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
12:53
"Kocanı aldım" kavgasına 6 yıl hapis talebi! Ünlü iş kadınları uzlaşamadı, dava açıldı
Kocasının eski eşi Ayça Kerimoğlu'na "Kocanı aldım" dedikten sonra hakkında uzaklaştırma kararı verilen ünlü iş kadını Burcu Tandoğan Aner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İlk kez GÜNAYDIN'ın duyurduğu olayda savcılık, Aner'in Kerimoğlu'nun evine girmeye çalıştığını, eşine "Öldüreceğim" dediğini ve genç kadına da, "Varoş, sefil karı, utanmaz" mesajı attığını belirledi. "Hakaret", "kadına karşı tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs" suçlarından 6 yıla kadar hapsini istedi.