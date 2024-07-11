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Haberler Yaşam Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:11

Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!

Korkunç olay Denizli'nin Güney ilçesinde yaşandı… 42 yaşındaki Ayşe K., aralarında kavgada kendilerini ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat K.'yi başına demir çubukla vurarak öldürdü. Elini kana bulayan Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!

Korkunç olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Üç çocuk annesi Ayşe K. ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi Murat K. ile tartıştı.

Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!

Tartışma kavgaya dönüşünce çiftin en büyük çocuğu F.K., araya girip annesi ile babasını ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada F.K., babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı.

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Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!

Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe K. ise aldığı demir çubukla eşi Murat K.'nin başına vurdu. Çiftin diğer çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Murat K.'nin cansız bedeni otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.K. ise hastanede tedaviye alındı.

Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!

Olayla ilgili soruşturma başlatılıldı.

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