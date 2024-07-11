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Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
12:11
Kocasını demir sopayla öldürdü! Oğlunu o halde görünce çılgına döndü!
Korkunç olay Denizli'nin Güney ilçesinde yaşandı… 42 yaşındaki Ayşe K., aralarında kavgada kendilerini ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan eşi Murat K.'yi başına demir çubukla vurarak öldürdü. Elini kana bulayan Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı.