Haberler
Yaşam
KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:16
KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?
Emekli zammı son dakika belli oldu. Yüzde 24,73 oranında ortaya çıkan zammın ardından SSK, Bağkur emeklisi kök maaş öğrenme ve hesaplama e-devlet ekranını ziyaret ediyor. Maaş hesabı yapmak adına araştırılan 'kök maaşım ne kadar' sorusu turkiye.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, emekli aylığı bilgisi sisteminden rakamlara ulaşabiliyor. Peki; 2024 temmuz zammı ile kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 4A-4B-4C maaş hesabı…