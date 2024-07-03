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Haberler Yaşam KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:16

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?

Emekli zammı son dakika belli oldu. Yüzde 24,73 oranında ortaya çıkan zammın ardından SSK, Bağkur emeklisi kök maaş öğrenme ve hesaplama e-devlet ekranını ziyaret ediyor. Maaş hesabı yapmak adına araştırılan 'kök maaşım ne kadar' sorusu turkiye.gov.tr üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, emekli aylığı bilgisi sisteminden rakamlara ulaşabiliyor. Peki; 2024 temmuz zammı ile kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 4A-4B-4C maaş hesabı…

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?

Kök maaş hesaplama SSK, Bağkur, Emekli Sandığı özelinde başladı. 6 aylık enflasyonla birlikte ortaya çıkan 2024 temmuz emekli zammı sonrası maaş artışlarını görmek isteyen hak sahipleri sık sık gündeme gelen kök maaş nedir, ne demek sorularını da araştırıyor. Artışta esas alınan kök aylık öğrenme e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Peki; kök maaş nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?

2024 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları netleşti ve memur ile emeklinin zam oranı ortaya çıktı. Buna göre enflasyon hesabına göre 2024 temmuz emekli zammı %24,73 oldu.

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KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Buna göre hak sahipleri kök maaşları üzerine emekli zammını, yüzde 4 oranındaki ek ödemeyi ekleyerek yeni maaşlarına erişiyor.

Ancak ortaya çıkan rakam belirlenen en düşük emekli maaşı altında kalırsa devlet desteği ile en düşük rakama çekiliyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.

Zamlı emekli maaşı hesaplanırken zam oranı ilk olarak kök maaşa uygulanıyor. Ardından yaklaşık yüzde 4'lük bir ek ödeme ekleniyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?

SSK'dan emekli olanlar;

e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazın ve çıkan ilk bağlantıya tıklayın.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

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