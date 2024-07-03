KÖK MAAŞ HESAPLAMA E-DEVLET EKRANI: 2024 Temmuz emekli zammı ile SSK, Bağkur kök maaş nasıl hesaplanır, nereden bakılır?

2024 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları netleşti ve memur ile emeklinin zam oranı ortaya çıktı. Buna göre enflasyon hesabına göre 2024 temmuz emekli zammı %24,73 oldu.