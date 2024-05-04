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Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
13:46
Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?
Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu ile gündemde. Televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşan 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. Yerli komedi filminde oldukça ilginç bir hikayeye odaklanılıyor. Peki; Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...