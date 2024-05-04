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Haberler Yaşam Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:46

Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?

Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu ile gündemde. Televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşan 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Murat Kepez oturuyor. Yerli komedi filminde oldukça ilginç bir hikayeye odaklanılıyor. Peki; Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...

Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?

Kolonya Cumhuriyeti konusu ile bir uzaylı hikayesine odaklanıyor. Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin gibi isimlerin yer aldığı yapımda birçok popüler isim de yer alıyor. İzleyenlerden tam not alan komedi filmi televizyon ekranlarında. Peki; Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU

Dünyaya gelen uzaylılara karşılama yapılır. Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanır ancak bir kaza olur ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan olur.

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Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?

Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da kahkaha dolu bir macera başlar. Uzaylının inişiyle birlikte Amerika da tepkisiz kalmaz ve beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Artık işler iyice karşıacaktır...

Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Mahir İpek, Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Patrycja Widlak, Büşra Pekin, Pınar Tanrıverdi ve Abdullah Kasapoğlu yer alıyor.

Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu: Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti filmi Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekildi.

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