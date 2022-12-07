Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Noter huzurunda ve canlı yayın ile yapılan çekiliş sonucu 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Bu kapsamda Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı projeye başvuru yapan Konyalı vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor. 2 Aralık'ta başlayan TOKİ Konya sosyal konut kuraları 7 Aralık bugün sona eriyor. Toplam 5 gün süren çekiliş sonuçları isim listeleri sorgulama işlemleri bugün de devam edecek. İşte, 7 Aralık 2022 Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı…