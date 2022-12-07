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Haberler Yaşam Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 07.12.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 07:17

Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

İlk Evim İlk İş Yerim adlı TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi bölge ve il bazında devam ediyor. 2 Aralık'ta başlayan Konya kuraları 7 Aralık Çarşamba günü (bugün) sona eriyor. 250 bin konut projesine başvuru yapan şehrin sakinleri Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçeleri için yapılan Konya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmalarını sürdürüyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli toplamda 7 bin konutun hak sahipleri Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 7 Aralık 2022 TOKİ Konya kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama…

Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Konya TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Noter huzurunda ve canlı yayın ile yapılan çekiliş sonucu 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Bu kapsamda Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı projeye başvuru yapan Konyalı vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor. 2 Aralık'ta başlayan TOKİ Konya sosyal konut kuraları 7 Aralık bugün sona eriyor. Toplam 5 gün süren çekiliş sonuçları isim listeleri sorgulama işlemleri bugün de devam edecek. İşte, 7 Aralık 2022 Konya TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı…

Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONYA VE KARABÜK'TE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 7 Aralık 2022 Çarşamba günü (bugün) Konya ve Karabük'te çekiliş gerçekleşiyor.

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Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 7-11 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 23 ilçede toplamda 7 bin 655 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Konya kura çekimi 2-7 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7 Aralık 2022 Çarşamba günü Çeltik, Derbent 2. Etap, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük 4. Etap, Taşkent 3. Etap ilçeleri için çekilecek kuralar, saat 10.00'da başlayacak ve Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda yapılacak.

Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Aralık: Merkez

4 Aralık: Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar

5 Aralık: Bozkır 3. Etap, Çumra, Ilgın, Kadınhanı 6. ve 7. Etaplar, Sarayönü, Seydişehir

Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

6 Aralık: Cihanbeyli 2. Etap, Hadim 3. Etap, Hüyük 5. Etap, Kulu, Yunak 3. Etap,

7 Aralık: Çeltik, Derbent 2. Etap, Doğanhisar, Güneysınır, Hüyük 4. Etap, Taşkent 3. Etap,

NOT: Tuzlukçu 2. Etap ve Yalıhüyük 2. Etap ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

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