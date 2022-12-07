Konya TOKİ kura çekimi canlı izle 7 Aralık 2022: Konya TOKİ sosyal konut kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

İlk Evim İlk İş Yerim adlı TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişi bölge ve il bazında devam ediyor. 2 Aralık'ta başlayan Konya kuraları 7 Aralık Çarşamba günü (bugün) sona eriyor. 250 bin konut projesine başvuru yapan şehrin sakinleri Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçeleri için yapılan Konya TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmalarını sürdürüyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli toplamda 7 bin konutun hak sahipleri Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Konya TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 7 Aralık 2022 TOKİ Konya kura sonuçları canlı yayın ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi sorgulama…