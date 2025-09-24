Haberler
Konya'da dehşete düşüren olay! "Gözümden oldum en ağır cezayı alsın"
Giriş Tarihi: 24.09.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 08:37
Konya'da balkonda alkol alıp, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendilerini uyaran bekçilere tüfekle ateş eden saldırganın kurşunu ile yaralanan 28 yaşındaki belediye personeli Hidayet Zıpır bir gözünü kaybetti. 2 ameliyat geçirdiğini ve gözünün arkasındaki saçmanın çıkartılamadığını belirten Hidayet Zıpır, "Bu olay yüzünden bir gözüm kör oldu. Gözüm geri gelmeyecek ama o adam en ağır cezayı alsın" dedi. Saldırgan 37 yaşındaki Berat Poçan tutuklandı.