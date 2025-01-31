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Haberler Yaşam Konya'da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 31.01.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 08:46

Konya'da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu

Konya'da uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sinir hastalığı nedeniyle kendisini doktor kontrolüne getiren eşi Keziban Atalıç'ı (48) eczanede defalarca bıçaklayıp, ağır şekilde yaralanan Ecir Atalıç (53) hakkında soruşturma tamamlandı. Tutuklu saldırgan hakkında 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Atalıç'ın hakaret iddialarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.

TOLGA YANIK
Konya’da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu

Dehşet veren olay, geçtiğimiz 28 Ağustos günü merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bulunan bir eczanede meydana geldi.

Konya’da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu

Bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, sürekli olarak kendisini aldattığını söyleyip tartışma çıkartan eşi Ecir Atalıç hakkında olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Konya’da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu

Keziban Atalıç, uzaklaştırma kararına rağmen onun yanında olup, sinir hastalığı nedeniyle tedavi gören eşini psikiyatri kliniğindeki randevusuna götürdü.

Konya’da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu

ECZANEDE DEHŞETİ YAŞATTI

Atalıç çifti doktorun reçete yazması üzerine birlikte hastaneden ayrılıp, eczaneye gitti. Keziban Atalıç ilaçları almaya çalışırken arkadan gelen Ecir Atalıç, yanında taşıdığı bıçakla herkesin gözü önünde bıçağı peş peşe eşine sapladı.

Konya’da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu

Yerlerde sürüklenen Atalıç, 'kurtarın beni' diyerek yardım istedi. Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir Atalıç, eşini bırakıp eczaneden uzaklaştı. 6 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Keziban Atalıç tedavisinin ardından taburcu edildi.

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