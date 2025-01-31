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Konya'da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 31.01.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
08:46
Konya'da kendisine ilaç alan eşini defalarca bıçaklamıştı: Eczanedeki dehşette istenen ceza belli oldu
Konya'da uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sinir hastalığı nedeniyle kendisini doktor kontrolüne getiren eşi Keziban Atalıç'ı (48) eczanede defalarca bıçaklayıp, ağır şekilde yaralanan Ecir Atalıç (53) hakkında soruşturma tamamlandı. Tutuklu saldırgan hakkında 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Atalıç'ın hakaret iddialarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilerek, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.