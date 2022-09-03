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Haberler Yaşam Konya'da tarihi keşif: Anadolu'da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken 'Türk' ibaresi...
Giriş Tarihi: 03.09.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 16:44

Konya'da tarihi keşif: Anadolu'da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken 'Türk' ibaresi...

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, tarihe ışık tutacak bir keşifte bulunuldu. Milattan sonra 10 veya 11'inci yüzyıla ait bir templon payesi üzerinde, kırmızı aşı boyası ile kazınarak işlenen 'TORKOP', 'TURKOPOL' (TÜRKOĞLU) yazıtı keşfedildi.

Konya’da tarihi keşif: Anadolu’da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken ’Türk’ ibaresi...

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, "Türk" ibaresi yer alan yazıt bulundu.

Konya’da tarihi keşif: Anadolu’da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken ’Türk’ ibaresi...

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü ve Kazı Başkanı Doç Dr. İlker Işık, AA muhabirine, 2017'den itibaren yürütülen yüzey araştırmalarında, İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait yazıtların yanı sıra birçok kaya resmi tespit edildiğini söyledi.

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Konya’da tarihi keşif: Anadolu’da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken ’Türk’ ibaresi...

KIRMIZI TOPRAK BOYASI İLE İŞLENMİŞ

Bölgedeki araştırmalar kapsamında "Türk" ibaresinin yer aldığı bir de yazıt bulduklarını ifade eden Işık, "Yakın çevreden getirilen ve milattan sonra 10 veya 11'inci yüzyıla ait bir templon payesi üzerinde, kırmızı aşı boyası ile kazınarak işlenen 'TORKOP', 'TURKOPOL' (TÜRKOĞLU) yazıtını keşfettik." dedi.

Konya’da tarihi keşif: Anadolu’da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken ’Türk’ ibaresi...

Işık, yöre halkından edindikleri bilgiye göre, bu yazıtın kırmızı renkli bir boya ile kazınarak yazılan ve bir mimari parça olarak bir kaleden getirildiğini belirtti.

Konya’da tarihi keşif: Anadolu’da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken ’Türk’ ibaresi...

"ÇOK ÖNEMLİ BİR YAZILI BELGE"

Yapılan araştırmalarda, Anadolu'da "Türk" adının geçtiği başka bir yazıya bugüne kadar rastlanmadığını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

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