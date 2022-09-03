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Konya'da tarihi keşif: Anadolu'da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken 'Türk' ibaresi...
Giriş Tarihi: 03.09.2022 16:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
16:44
Konya'da tarihi keşif: Anadolu'da bir başkasına rastlanmadı! Dikkat çeken 'Türk' ibaresi...
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, tarihe ışık tutacak bir keşifte bulunuldu. Milattan sonra 10 veya 11'inci yüzyıla ait bir templon payesi üzerinde, kırmızı aşı boyası ile kazınarak işlenen 'TORKOP', 'TURKOPOL' (TÜRKOĞLU) yazıtı keşfedildi.