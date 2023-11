'9 AYDIR BİRLİKTEYDİK'

Burhan Yaylacı'nın eşi B.Y. ise Alkan Kalaycı ile ilişkileri olduğunu doğruladı. B.Y., ''Böyle bir durumda olmaktan utanıyorum. Alkan'la 9 aydır birlikte oluyorduk. Her şey beni tehdit etmesiyle başladı. Beni, namusumu kirletmeyle tehdit etti. Olaydan bir gün önce eve geldiğinde de Alkan bana göz kırpıp öpücük attı. Eşim bunu gördü. Eşimin kulağına eğilip, benimle birlikte olduğuna ima eden sözler kullandı. O gün akşam, eşimle tartıştık. Ben de sabah evi terk ettim'' ifadesini kullandı.