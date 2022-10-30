Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu’nun savunması pes dedirtti!

Sürücü Burcu Çakıoğlu'nun polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Çakıoğlu ifadesinde, "Olay günü arkadaşım Ö.Ö., daha önceden tanımadığım, isimlerini daha sonra öğrendiğim 2 kişi ile gelip, beni otomobille aldılar. Otomobili kullanmak istedim ve direksiyona geçtim. Dördümüz birlikte gezmeye başladık. Yaşlı bir kadının yol kenarında yürüdüğünü gördüm. Kendi kendime, 'Kadın neden yolun ortasında yürüyor' diye düşündüm. Aramızda 20-30 metre mesafe vardı. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Kadın aniden önüme çıktı. Kadına çarpmamak için yanımda olan H.N.A., otomobilin direksiyonunu kırdı. Önümüzdeki kadına çarptığım anı hatırlamıyorum. Yanımdaki H.N.A., 'Dur kadına çarptın' dedi. Frene basıp, otomobili durdurdum. Vurma anında sanki gözüme perde inmiş gibiydi" dedi.

