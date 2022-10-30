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Haberler Yaşam Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu'nun savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 14:25

Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu'nun savunması pes dedirtti!

Korkunç olay Konya Meram'da yaşanmıştı… Yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) otomobil ile çarpıp, ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu'nun (36) kaza sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu ortaya çıktı. Sürücünün sözleri ise şaşkınlık yarattı!

Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu’nun savunması pes dedirtti!

Feci kaza, 20 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Ayanbey Mahallesi Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun kontrolünden çıkan 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarından evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Kazada Yanılmazer, hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı belirlenen Çakıoğlu polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. Kaza anı da bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e, ardından duvara çarparak durduğu görülüyor.

Ölümlü kazada ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş | Video

Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu’nun savunması pes dedirtti!

UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Polisin düzenlediği raporda, kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtilerek, "İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer'e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddelerin tespit edildiği vurgulanarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu’nun savunması pes dedirtti!

Sürücü Burcu Çakıoğlu'nun polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Çakıoğlu ifadesinde, "Olay günü arkadaşım Ö.Ö., daha önceden tanımadığım, isimlerini daha sonra öğrendiğim 2 kişi ile gelip, beni otomobille aldılar. Otomobili kullanmak istedim ve direksiyona geçtim. Dördümüz birlikte gezmeye başladık. Yaşlı bir kadının yol kenarında yürüdüğünü gördüm. Kendi kendime, 'Kadın neden yolun ortasında yürüyor' diye düşündüm. Aramızda 20-30 metre mesafe vardı. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Kadın aniden önüme çıktı. Kadına çarpmamak için yanımda olan H.N.A., otomobilin direksiyonunu kırdı. Önümüzdeki kadına çarptığım anı hatırlamıyorum. Yanımdaki H.N.A., 'Dur kadına çarptın' dedi. Frene basıp, otomobili durdurdum. Vurma anında sanki gözüme perde inmiş gibiydi" dedi.

Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu’nun savunması pes dedirtti!

Otomobilin ön koltuğunda oturan H.N.A. ise ifadesinde, "Burcu, 'Benim ehliyetim var, arabayı ben kullanayım' dedi. S.C. de arabayı verdi. Burcu arabayı kullanmaya başladı. Uyuyordum, kaza olunca uyandım. Direksiyona müdahalem olmadı" dedi.

Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu’nun savunması pes dedirtti!

Otomobildeki Ö.Ö. de ifadesinde şunları anlattı:
"Burcu beni 05.30'da aradı, kendisini almamızı söyledi. Gönderdiği adresten kendisini aldık. Dördümüz bir müddet arabanın içinde oturduk. Burcu'ya uyumak istemediğimi söyledim. O da bana 'Seni uyutmayacak met var bende, onu içersen uyumazsın' dedi.

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