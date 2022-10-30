Haberler
Yaşam
Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu'nun savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 14:08
Güncelleme Tarihi: 30.10.2022
14:25
Konya’da yaşlı kadının öldüğü kazada yeni görüntü ortaya çıktı! Burcu Çakıoğlu'nun savunması pes dedirtti!
Korkunç olay Konya Meram'da yaşanmıştı… Yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) otomobil ile çarpıp, ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu'nun (36) kaza sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu ortaya çıktı. Sürücünün sözleri ise şaşkınlık yarattı!