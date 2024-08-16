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Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:00

Köprü ve Otoyol Ücretleri Ağustos 2024: FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

Yaz tatili sezonu devam ederken, şehirler arası otoyolları ve köprüleri kullanacak olan vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. Bu kapsamda FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL gibi sorular yanıt arıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ile 16 Ağustos 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak güncel geçiş ücretleri listesi belli oldu. İşte güncel köprü ve otoyol ücretleri

Köprü ve Otoyol Ücretleri Ağustos 2024: FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

Araç sahipleri şehir içinde ve şehirler arası yolculukta köprü ve otoyollara ilişkin güncel ücret tarifesi hakkında araştırmaları hızlandırdı. Turistik beldelere yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL sorusuyla araştırma yaparken FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu sorusu da yanıt arıyor. İşte 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak köprü ve otoyol ücretleri.

Köprü ve Otoyol Ücretleri Ağustos 2024: FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ - 26 AĞUSTOS 2024
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir."

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Köprü ve Otoyol Ücretleri Ağustos 2024: FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

Buna göre;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 70 TL, Osmangazi Köprüsü için 555 TL oldu.

İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Köprü ve Otoyol Ücretleri Ağustos 2024: FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
KGM'nin internet sitesinden derlenen bilgilere göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 33 ile 244 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 14 lira olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 390 ile 1765 lira arasında değişen fiyatlara yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 50 ile 545 lira arasında olacak şekilde artırıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de 585 ile 2780 lira arasına çıkartıldı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ


Köprü ve Otoyol Ücretleri Ağustos 2024: FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

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