Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:00
Köprü ve Otoyol Ücretleri Ağustos 2024: FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?
Yaz tatili sezonu devam ederken, şehirler arası otoyolları ve köprüleri kullanacak olan vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. Bu kapsamda FSM, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL gibi sorular yanıt arıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ile 16 Ağustos 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak güncel geçiş ücretleri listesi belli oldu. İşte güncel köprü ve otoyol ücretleri…