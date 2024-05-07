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Haberler Yaşam Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:47

Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...

Dünyanın en dövmeli kadını olarak anılan 29 yaşındaki Amber Luke, daha önce geçirdiği tehlikeli bir prosedür sonucu 3 hafta boyunca kör kalmıştı. Ancak başına gelenlerden akıllanmayan genç kadın tekrar gözbebeklerine dövme yaptıracağını duyurdu.

Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...

Avustralyalı, vücudunu kaplayan 600'den fazla dövmeye 25.000 doların üzerinde para harcadı. Arkadaşları ona "Mavi Gözlü Beyaz Ejderha" diyor.

Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...

Amber ayrıca ekstrem vücut modifikasyonlarına 70.000 dolardan fazla para harcadı. Dili yarıldı, pek çok dolgu yaptırdı, ayrıca kulaklarına sivri implantlar yerleştirilmesi için işlemler geçirdi.

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Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...

Gözbebeklerine parlak mavi mürekkep uyguladığında üç hafta boyunca görme yeteneğini kaybetti. Ardından şunları söyledi: "Bu işi yapmamın sebebi, başlangıçta çok kötü deneyim yaşamış olmamdı; bir daha asla o deneyimi yaşamak istemiyorum."

Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...

"İnsanlar şöyle diyor: "Bunun bir risk olabileceğini bile bile neden kendini tekrar bu duruma soktun?" Ancak doğru yapılırsa aslında hiçbir risk yok" diye ekledi.

Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...

Dövme sanatçısının yapım esnasında göz küresinin "fazla derine indiğini" ve bunun da geçici körlüğe yol açtığını ortaya çıkardı.

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