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Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:47
Kör oldu yine de akıllanmadı! Dünyanın en çok dövmeye sahip kadını gözbebeklerine dövme yaptıracak...
Dünyanın en dövmeli kadını olarak anılan 29 yaşındaki Amber Luke, daha önce geçirdiği tehlikeli bir prosedür sonucu 3 hafta boyunca kör kalmıştı. Ancak başına gelenlerden akıllanmayan genç kadın tekrar gözbebeklerine dövme yaptıracağını duyurdu.