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Korkunç kaza! Demir yüklü tır...

Giriş Tarihi: 26.09.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 11:32
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Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
Korkunç kaza! Demir yüklü tır...

'nın Karatay ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü TIR, alt geçide uçtu. Kazada sürücü Bülent Sansar (41) ile yanındaki Mahmut Bilgin (24) yaralandı.

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Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
Korkunç kaza! Demir yüklü tır...

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Adana çevre yolu Ereğli kavşağında meydana geldi. Bülent Sansar yönetimindeki 31 PAC 49 plakalı demir yüklü TIR, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, alt geçide uçtu.

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Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
Korkunç kaza! Demir yüklü tır...

Bu sırada alt geçitten araç geçmemesi, olası faciayı önledi. Kazada sürücü TIR sürücüsü Bülent Sansar ile yanındaki Mahmut Bilgin yaralandı.

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Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
Korkunç kaza! Demir yüklü tır...

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
Korkunç kaza! Demir yüklü tır...

İşte korkunç kazadan görüntüler...

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Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
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Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
Korkunç kaza! Demir yüklü tır...
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