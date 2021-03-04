Koronavirüs risk haritasından ortaya çıkan korkunç şüphe: İşte Karadeniz Mutasyonu!

'MUTASYON BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK DEĞİL'
Covid-19 virüsünün bölgede en fazla yayıldığı Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'deki üniversitelerin de desteğiyle toplanacak virüs örneklerinin izole edilerek 'gen sekansı' yöntemiyle inceleme yapacaklarını anlatan Prof. Dr. Aydın, şöyle konuştu:
"Çalışmanın protokolü yazılmaya başlandı, fakat ekonomik kısıtlılık nedeniyle yapacağımız 'kesitsel' çalışma çok ciddi bir sonuç vermeyebilir. Ayrıca mutasyon beklentimiz de çok yüksek değil. Genetik bir değişim meydana geldiği düşünülürse bilim çevreleri, bölgedeki pozitifliklerin yüzde 5'inin 'gen sekansı'nın yapılmasını önermektedir. Bu kadar ciddi bir maliyeti üniversite olarak bunun altından çıkmamız imkansız. O yüzden kesitsel bir çalışma hazırladık. Her ilden 6'şar virüsü izole edip bunların sekansını analiz edeceğiz ve bunların bilinen İngiliz, Güney Afrika, Brezilya, ABD'de yeni tanımlanan California ve New York mutasyonlarından farklı olup olmadığını inceleyeceğiz."