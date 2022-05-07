Koronavirüs tablosu 7 Mayıs 2022 I Bugünkü vaka sayıları ile günlük korona tablosu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

Sağlık Bakanlığı internet sitesinin covid-19 bölümünde yer alan koronavirüs tablosu ile test sayısı, vaka sayısı, iyileşen ve vefat sayısı belli oluyor. Geçtiğimiz günlerde hastaneler ve toplu taşıma dışında kaldırılan kapalı alanda maske takma zorunluluğu ile günlük vaka sayıları yeniden merak konusu oldu. Bugün de "7 Mayıs vaka sayıları ve koronavirüs tablosu" sorgulaması yanıt arıyor. Peki, 7 Mayıs Koronavirüs tablosu nasıl? İşte son dakika vaka sayıları…