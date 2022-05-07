Koronavirüs tablosu 7 Mayıs 2022 I Bugünkü vaka sayıları ile günlük korona tablosu nasıl? Bakan Fahrettin Koca açıkladı mı?

Günlük korona tablosu 7 Mayıs 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi tedbirleri giderek hafifletilirken Korona kaynaklı vefatlar ve vaka sayıları her gün Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Koronavirüs son dakika bilgilerini Bakan Fahrettin Koca önderliğinde öğrenen vatandaşlardan kendi tedbirlerine dikkat etmeleri bekleniyor. İşte, Covid-19 test sonuçları ile belirlenen verilerle 7 Mayıs korona tablosu, günlük vaka sayıları, vefat ve iyileşen hasta sayıları…