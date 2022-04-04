Koronavirüs tablosu açıklandı! 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak anlık duyuruyor.. Virüsle mücadele hızla devam ederken vaka ve vefat sayısına ilişkin güncel veriler merak ediliyor. Son olarak 3 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 9 bin 21 vaka tespit edildi. Bugüne dair tablo ise akşam saatlerine doğru sorgulanırken ''4 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyordu. Buna göre; Koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte vaka, iyileşen ve vefat sayısı son durum