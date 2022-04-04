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Haberler Yaşam Koronavirüs tablosu açıklandı! 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 20:28 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 20:29

Koronavirüs tablosu açıklandı! 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak anlık duyuruyor.. Virüsle mücadele hızla devam ederken vaka ve vefat sayısına ilişkin güncel veriler merak ediliyor. Son olarak 3 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 9 bin 21 vaka tespit edildi. Bugüne dair tablo ise akşam saatlerine doğru sorgulanırken ''4 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aranıyordu. Buna göre; Koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte vaka, iyileşen ve vefat sayısı son durum

Koronavirüs tablosu açıklandı! 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka ve vefat sayısı kaç oldu sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşırken 3 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 211 bin 68 testte 9 bin 21 vaka tespit edildi. 38 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 312 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. En son Türkiye corona virüsü tablosu - bugünkü Türkiye vaka vefat, iyileşen sayıları verileri merak ediliyor. İşte 4 Nisan 2022 koronavirüs tablosu son dakika verileri…

Koronavirüs tablosu açıklandı! 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! 4 NİSAN 2022

Koronavirüs tablosu ile duyurulan günlük vaka, hasta sayısı ve test sayısı verileri paylaşıldı. 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü son durum tablosu verileri açıklandı. Buna göre, 12.647 yeni vaka tespit edildi ve 40 kişi vefat etti.

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Koronavirüs tablosu açıklandı! 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

3 NİSAN 2022 TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 211 bin 68 testte 9 bin 21 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 312 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,36 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 785 bin 259, 2'nci dozda 52 milyon 984 bin 321 ve 3'üncü dozda 27 milyon 652 bin 880 olmak üzere 147 milyon 70 bin 173 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Koronavirüs tablosu açıklandı! 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

2 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 11 bin 783

VEFAT SAYISI: 41

İYİLEŞEN SAYISI: 13 bin 421

Koronavirüs tablosu açıklandı! 4 Nisan 2022 Sağlık Bakanlığı corona tablosu ile Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

1 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 13 bin 367

VEFAT SAYISI: 45

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 858

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