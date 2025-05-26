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Haberler Yaşam Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:40

Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Aksiyon tutkunlarının favori ismi Jason Statham'ın başrolde yer aldığı Koruyucu (Safe) filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2012 yapımı filmin yönetmenliğini Boaz Yakin üstlenirken, yapım gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. New York'ta çekilen film, eski bir ajanın küçük bir kızı suç çetelerinden koruma mücadelesini konu alıyor. Peki; Koruyucu filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Koruyucu (Safe) filmi, bu akşam televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. Jason Statham'ın Luke Wright karakterine hayat verdiği film, üstün matematik zekâsına sahip küçük bir kızı koruma mücadelesini konu alıyor. 2012 yılında New York'ta çekilen yapımın yönetmen koltuğunda Boaz Yakin oturuyor. Peki; Koruyucu filmi oyuncuları kimler, konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?

Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

KORUYUCU FİLMİ KONUSU

Mei isimli 10 yaşındaki Çinli küçük bir kız çocuğu çok değerli bir matematik zekasına sahiptir.

Tek bir satır kağıt kalem kullanmaksızın Çin'in en büyük suç mafyalarından birinin rüşvet ve haraç verilerini zihninde tutmaktadır. Örgüt kızı Amerika'ya yollar ve bu sayede geride yazılı hiçbir kanıt kalmaz.

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Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Luke Wright ise Amerika'nın New Jersey kentinde yaşayan ve hayatını uzak doğu dövüş müsabakalarında geçiren ikinci sınıf bir dövüşçüdür. Bir gün Rus mafyasının bir şikesini bozar ve bütün hayatı allak bullak olur. Ruslar ailesini öldürür, onu evsiz ve beş parasız bırakır, dahası yaklaştığı herkesi öldürmekle tehdit ederler. Luke metroya atlayıp intihar etmeyi planlarken peşinde Rus mafyasının, New York Polis Departmanı'nın ve tabii ki Çinlilerin olduğu Mei ile yolları kesişir...

Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

KORUYUCU FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham

Robert John Burke

Chris Sarandon

Anson Mount

James Hong

Reggie Lee

Joseph Sikora

Danny Hoch

Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?