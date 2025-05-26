Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Luke Wright ise Amerika'nın New Jersey kentinde yaşayan ve hayatını uzak doğu dövüş müsabakalarında geçiren ikinci sınıf bir dövüşçüdür. Bir gün Rus mafyasının bir şikesini bozar ve bütün hayatı allak bullak olur. Ruslar ailesini öldürür, onu evsiz ve beş parasız bırakır, dahası yaklaştığı herkesi öldürmekle tehdit ederler. Luke metroya atlayıp intihar etmeyi planlarken peşinde Rus mafyasının, New York Polis Departmanı'nın ve tabii ki Çinlilerin olduğu Mei ile yolları kesişir...