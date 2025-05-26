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Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
13:40
Koruyucu filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Koruyucu filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Aksiyon tutkunlarının favori ismi Jason Statham'ın başrolde yer aldığı Koruyucu (Safe) filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2012 yapımı filmin yönetmenliğini Boaz Yakin üstlenirken, yapım gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. New York'ta çekilen film, eski bir ajanın küçük bir kızı suç çetelerinden koruma mücadelesini konu alıyor. Peki; Koruyucu filmi oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?