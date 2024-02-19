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Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:13
Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı eşini barışma bahanesiyle otomobile bindirip çamaşır ipiyle boğduktan sonra kardeşiyle birlikte belediye çöplüğüne gömen Fırat Y. ve kardeşi Yağız Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat Y'nin eşini öldürdükten sonra kardeşiyle köy köy gezerek cesedi yok etmek için yer aradığı belirlenirken, kızını aramaya gelen kayınpederine ise "Bugün hiç görmedim" diyerek çay ısmarladığı ortaya çıktı. SABAH, her satırı tüyler ürperten vahşetin detaylarına ulaştı.