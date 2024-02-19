Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı

OTOMOBİLİ ÖDÜNÇ İSTEYİP LAPSEKİ'YE GİTTİ

Önceki gün Fırat Y. , kardeşi Yağız Y.'yi arayıp eşini görmek için Lapseki'ye gitmek istediğini söyleyerek, bir araç bulması konusunda yardım istedi. Yağız Y. mahalleden arkadaşı olan A.R.Ö'yü arayarak babasını hastaneye götürmek bahanesiyle otomobilini ödünç aldı.

"EVE GELMEZSEM POLİSİ ARA"

İddiaya göre yanına kardeşini de alan Fırat Y. yolda eşi Saliha Gizem Y'yi arayarak son kez kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Teklifi kabul eden fakat eşinden de tedirgin olan Gizem Y. bir arkadaşını arayarak, "Bu akşam eşimle görüşeceğim. Eğer eve dönmezsem bilin ki başıma bir iş gelmiştir. Lütfen benden haber alamazsan ailemi ve polisi ara" dedi.