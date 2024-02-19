Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:13

Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir süredir ayrı yaşadığı eşini barışma bahanesiyle otomobile bindirip çamaşır ipiyle boğduktan sonra kardeşiyle birlikte belediye çöplüğüne gömen Fırat Y. ve kardeşi Yağız Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat Y'nin eşini öldürdükten sonra kardeşiyle köy köy gezerek cesedi yok etmek için yer aradığı belirlenirken, kızını aramaya gelen kayınpederine ise "Bugün hiç görmedim" diyerek çay ısmarladığı ortaya çıktı. SABAH, her satırı tüyler ürperten vahşetin detaylarına ulaştı.

Cennete ÜSTEMEL
Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı

Çanakkale Biga'nın Çavuşlu Köyü'nde babasına ait kahvehanede çalışan Fırat Y. iki yıl önce iki çocuk annesi Saliha Gizem Y. ile hayatını birleştirdi. Çiftin evliliklerinde geçtiğimiz yıl sorunlar başladı.

Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı

Eşi ile sürekli tartışan Saliha Gizem Y. kısa bir süre önce yanına iki çocuğunu da alarak Lapseki'deki baba ocağına döndü. Fırat Y., Biga'da babasının yanında kahveciliğe devam ederken, taraflar ailelerinde araya girmesiyle boşanmak için mahkemeye başvurmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı

OTOMOBİLİ ÖDÜNÇ İSTEYİP LAPSEKİ'YE GİTTİ

Önceki gün Fırat Y. , kardeşi Yağız Y.'yi arayıp eşini görmek için Lapseki'ye gitmek istediğini söyleyerek, bir araç bulması konusunda yardım istedi. Yağız Y. mahalleden arkadaşı olan A.R.Ö'yü arayarak babasını hastaneye götürmek bahanesiyle otomobilini ödünç aldı.

"EVE GELMEZSEM POLİSİ ARA"

İddiaya göre yanına kardeşini de alan Fırat Y. yolda eşi Saliha Gizem Y'yi arayarak son kez kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Teklifi kabul eden fakat eşinden de tedirgin olan Gizem Y. bir arkadaşını arayarak, "Bu akşam eşimle görüşeceğim. Eğer eve dönmezsem bilin ki başıma bir iş gelmiştir. Lütfen benden haber alamazsan ailemi ve polisi ara" dedi.

Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı

ARAÇTA TARTIŞMA ÇIKTI

Lapseki'ye gelen Fırat Y. akşam saatlerinde eşi ile buluştu. Araçta bir süre sohbet eden çiftler, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini feci şekilde döven Fırat Y., araçtan inerek arka koltuğa geçti. Yanında getirdiği çamaşır ipini eşinin boğazına dolayan Fırat Y. kardeşinin gözleri önünde eşini boğarak öldürdü.

Köy köy gezip cesedi gömecek yer aramışlar! SABAH kan donduran vahşetin detaylarına ulaştı

KÖY KÖY GEZDİLER

İddiaya göre olayın şokunu üzerinden atan Fırat Y. ve Yağız Y. bir süre park halinde cesetten kurtulmanın yollarını aradı. Cesedi atabilecekleri bir yer arayan iki kardeş, Gönen, Havdan ve Karabiga'nın köy yollarında uzun süre dolaştı. Yolun yoğun olması nedeniyle bu fikirlerinden vazgeçen kardeşler, otomobille Çavuşlu Köyü'ne geçtiler. Evlerinden kürek alan iki kardeş, belediyenin moloz attığı bölgeye geçerek bir çukur kazdı. Talihsiz kadını araçtan indirerek kazdıkları çukura atan Fırat Y. ve Yağız Y. cesedin üzerini toprakla kapattıktan sonra kürekleri Biga Çavuşköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nun yanında bulunan çöp tenekesine attılar.

SON DAKİKA