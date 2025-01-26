Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 300 bin TL değerindeki "Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…