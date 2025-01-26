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Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:06

Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?

Kim Milyoner Olmak ister yarışması 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur? " sorusu soruldu. İşte, 300 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 300 bin TL değerindeki "Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?

Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?

A: PİRELİ KEBAP

B: TELAŞ BÖREĞİ

C: ACEP PİLAVI

D: İPLİ KÖFTE

İşte, yanıtı:

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Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?

Cevap A şıkkı Pireli Kebaptır.

Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?
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