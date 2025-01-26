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Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
22:06
Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur?
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Köyden İndim Şehre filminde Himmet altınları sayarken Hayret yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur? " sorusu soruldu. İşte, 300 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...