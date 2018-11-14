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Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 17:18
Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı

Yunan askerleri tarafından darp edilerek, yarı çıplak halde zorla 'ye geri gönderilen Fas, Cezayir ve Yemen uyruklu göçmenlere, önce köylüleri, sonra da devlet sahip çıktı.

Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı

Dün 'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde yaşanan mülteci dramında, Yunanlı askerler tarafından dövülerek eşyaları alınan ve 'ye geri gönderilen 14 , kahvehaneye sığındı.

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Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı

Köy sakinleri tarafından yemek ve kıyafet ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra jandarma tarafından hastaneye götürülerek tedavi edildi.

Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı

Fas uyruklu Yasin Şidri (25), demir çubuk ve sopalarla darp edildikten sonra elbiseleri, telefonları ve paralarına el konularak, Meriç Nehri üzerinden 'ye geri gönderildiklerini söyledi.

Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı

Fas uyruklu Cevad Tiri (26) ise 'nin merhametine Türk insanının şefkatine şükranlarını sunduklarını söyledi.

Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı

İşlemleri tamamlanan ve Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine getirilen ler, 'da yaşadıklarını anlattı.

Köylüler doyurdu, devlet sahip çıktı
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