Köylülerin yakaladığı kurt, kaymakamın girişimleriyle doğaya bırakıldı

Varto ilçesine bağlı Yukarı Alagöz köyündeki vatandaşlar tarafından bir kurdun yakalandığı ve köpeklere yem edileceği ihbarını alan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, hemen belediye ekiplerine talimat verdi. Kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Varto Belediyesi Zabıta Amirliği ve veteriner hekimi, hemen Yukarı Alagöz köyüne giderek kurdun bulunduğu yeri tespit etti. Yakalanan kurdu köylülerin elinden alan ekipler, Varto Belediye binası önüne getirdi. Burada yapılan işlemlerin ardında kurt doğal yaşamına kavuşturulmak üzere bırakılacağı doğal alana götürüldü.



