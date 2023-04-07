Haberler Yaşam KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?

Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:03

KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester halka arz hangi banka, eşit mi oransal mı soruları yanıt arıyor. #KOPOL BİST kodlu halka arz, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Yatırımcılar bu günlerde borsadaki halka arzlara yoğunlaşırken, Koza Polyester halka arz ne zaman sonuçlanacak, kaç lot verir sorusuna yanıt aramakta. Halka arz, 5 Nisan Çarşamba günü başlamıştı. Talep toplama, bugün itibariyle sona erecek. Peki, Koza Polyester halka arz hangi banka, borsada ne zaman işleme girecek? İşte detaylar