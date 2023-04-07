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Haberler Yaşam KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:03

KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester halka arz hangi banka, eşit mi oransal mı soruları yanıt arıyor. #KOPOL BİST kodlu halka arz, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Yatırımcılar bu günlerde borsadaki halka arzlara yoğunlaşırken, Koza Polyester halka arz ne zaman sonuçlanacak, kaç lot verir sorusuna yanıt aramakta. Halka arz, 5 Nisan Çarşamba günü başlamıştı. Talep toplama, bugün itibariyle sona erecek. Peki, Koza Polyester halka arz hangi banka, borsada ne zaman işleme girecek? İşte detaylar

KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?

Koza Polyester halka arz ne zaman sonuçlanacak, kaç lot verecek, borsada ne zaman işleme girecek sonucu yanıt aramakta. Bugün itibariyle bitecek olan halka arz Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Bu noktada yatırımcılar Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka sorusunu yöneltmekte. İşte detaylar

KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?

(KOPOL) KOZA POLYESTER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Avrupa'nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester halka arzı bu hafta gerçekleştirilecek.

Koza Polyester'in talep toplama süreci 3 gün sürecek olup 5 - 6 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında pay satışı yapılacak.

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KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?

KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?

Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

KOPOL payları, 24,50 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

KOZA POLYESTER HANGİ BANKALARDA VAR?

Koza Polyester halka arz kapsamında başvurular sadece Garanti Yatırım'a yapılacak.

KOZA POLYESTER HALKA ARZ TARİHLERİ: Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hangi banka, kaç lot verir?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koza Polyester halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Konuya ilişkin Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada halka arz sonuçlarının kesinleşmesini takip eden en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokajın iade edileceği ifade edildi.

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